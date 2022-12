Giunta comunale: 540 mila euro per le nostre scuole

PORDENONE – La Giunta del Comune di Pordenone di Pordenone ha deliberato la predisposizione di alcuni interventi a favore delle scuole della città, interventi importanti soprattutto se considerato il periodo critico attuale.

Il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore alla cultura Alberto Parigi hanno stanziato 540 mila euro di sostegni al mondo scolastico di competenza comunale quali scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. In questo modo si rafforzeranno i piani dell’offerta formativa, dell’offerta didattica e si andranno anche ad aiutare i bambini e ragazzi che presentano disabilità o difficoltà di apprendimento.

Commenta il sindaco Ciriani: «L’attenzione al mondo della scuola è sempre stata elemento distintivo di questa Amministrazione.

Abbiamo voluto affiancare questa realtà attraverso contributi ed iniziative, senza lasciarla esclusivamente sotto l’egida del Ministero. Quando sono arrivato, i sostegni destinati all’istruzione si aggiravano sui 4 milioni. Cifre alla mano, posso affermare con orgoglio che il trend, dal 2016 ad oggi, ha registrato un aumento significativo e costante, fatta eccezione per il 2020, in piena pandemia.

Quest’anno abbiamo investito 6 milioni e mezzo per le scuole, mentre il prossimo ne stanzieremo più di 7. Tutto questo perché crediamo che la scuola sia una centrale formativa ed educativa insostituibile ed essenziale».

In concreto, questi 540 mila euro serviranno per finanziare progetti che gli istituti scolastici hanno già avviato – ad esempio in ambito musicale, sociale e culturale – o piani formativi destinati all’inclusione. Grande attenzione è rivolta anche ai progetti dedicati all’uso consapevole del digitale che coinvolge ragazzi e genitori e che, come precisa l’assessore Parigi «intende rendere i giovani sempre più consapevoli e preparati nell’uso degli smartphone e dei social».

È proprio in questa direzione che il Comune di Pordenone si sta muovendo, attivando nelle scuole corsi specifici per il “patentino smartphone”.

«L’attenzione di questa Amministrazione nei confronti della scuola – conclude il sindaco – si accompagna anche agli ingenti investimenti per la riqualificazione e ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico cittadino, in modo da garantire ai nostri figli edifici sicuri, moderni, tecnologicamente avanzati».