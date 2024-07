Gran finale, il 10, del Pn Blues Festival con Alice Cooper

PORDENONE – Alice Cooper si esibirà sul prestigioso palco del boutique festival per l’unica tappa italiana del suo tour europeo, mercoledì 10 luglio al Parco San Valentino.

L’icona del rock trascorre almeno sei mesi all’anno in viaggio per portare il suo spettacolo iconico, uno psicodramma rock, ai fan vecchi e nuovi, divertendosi ad esibirsi tanto quanto il pubblico si diverte a guardarlo. Conosciuta come l’artefice dello shock rock, Alice Cooper – sia con la band che come artista solista – ha scosso il mondo e minato l’autorità di generazioni di guardiani dello status quo, continuando a stupire i fan in ogni angolo del mondo, come un buon film horror.

Nel 2023 Alice pubblica Road, scritto e registrato insieme ai membri di lunga data della band che lo accompagna in tournée: Chuck Garric, Nita Strauss, Ryan Roxie, Tommy Henriksen e Glen Sobel. Prodotto da Bob Ezrin e pubblicato sull’etichetta earMUSIC, l’album ha ricevuto subito recensioni entusiastiche dalle principali riviste musicali di tutto il mondo e che ha presentato dal vivo in un fortunato tour negli Stati Uniti.

Quest’anno, il 33° Pordenone Blues & Co. Festival in occasione del concerto di Alice Cooper, maestro indiscusso dell’horror rock, presenta una serata da brivido che promette emozioni forti e intrattenimento di alta qualità: il Nightmare Party sarà un’esplosione di musica, spettacoli e divertimento a tema horror ogni angolo sarà curato per creare un’atmosfera terrificante e indimenticabile.

Sarà previsto un dress code a tema horror. Ci sarà un premio speciale per il miglior travestimento della serata, quindi liberate la vostra creatività e stupiteci con i vostri costumi!

Il Nightmare Party non è solo un evento musicale, ma una vera e propria celebrazione della cultura horror e dell’intrattenimento di qualità. L’obiettivo è quello di offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva e coinvolgente, che mescoli musica, arte e divertimento in una notte indimenticabile.