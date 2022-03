Grande successo di visitatori nella prima giornata di Samuexpo

PORDENONE – Tre giornate di full immersion nel mondo dell’industria con la manifestazione SamuExpo, inaugurata giovedì 31 marzo alla Fiera di Pordenone. Un evento dedicato alle tecnologie per le lavorazioni dei metalli e della plastica, che ogni due anni porta nel quartiere fieristico pordenonese espositori e visitatori da tutta Europa.

Visitabile sino a sabato, questa rassegna biennale si rivolge agli operatori dei settori protagonisti dei quattro saloni tecnici contenuti al suo interno: SamuMetal, salone delle macchine e utensili per la lavorazione dei metalli; SamuPlast, focalizzato sui macchinari per lavorazioni plastiche; SubTech, legato alla subfornitura metalmeccanica e Fabbrica 4.0, la digital revolution area che ruota intorno alla sfera dell’industria 4.0. Una fiera altamente specializzata che rappresenta un punto di riferimento importante per confrontarsi sull’andamento dei settori e ovviamente avviare partnership commerciali. L’ingresso è riservato agli operatori e gratuito con registrazione. Dal 1 aprile non sarà più necessario esibire il green pass all’ingresso della fiera, resta comunque richiesto nelle aree ristorazione e per partecipare ai convegni in sala chiusa.

Sono oltre 500 le aziende partecipanti, con 700 marchi rappresentati (15% esteri), e per ospitare tutti gli stand la Fiera di Pordenone ha allestito un padiglione aggiuntivo, il numero 10 in tensostruttura per una superficie espositiva totale di 30.000 metri quadri.

Già durante la prima giornata di apertura, Samuexpo ha fatto registrare un importante aumento degli ingressi con +32% di visitatori rispetto al 2020, anno in cui si era registrata una importante crescita di pubblico. Un trend che fa ben sperare per il successo di questo evento e la ripartenza di due tra i settori più importanti dell’economia italiana.

In visita nel primo giorno di manifestazione anche Assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini.

Samuexpo è anche una vetrina importante per grandi gruppi internazionali ma anche pre le aziende che costituiscono il panorama produttivo locale, realtà medio-piccole ma estremamente dinamiche e flessibili. Per dare la giusta visibilità a questo prezioso tessuto imprenditoriale la Fiera di Pordenone ha attivato negli anni collaborazioni specifiche con diverse organizzazioni territoriali quali: Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Confindustria Alto Adriatico, Comet e Confartigianato Veneto.

I padiglioni 8 e 9 ospitano 74 imprese friulane della metalmeccanica, presenti a in fiera grazie a COMET – Cluster della Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia co-organizzatore di SamuExpo insieme a Pordenone Fiere.

Il Cluster COMET infatti ha realizzato un’offerta ad hoc per le aziende del Friuli Venezia Giulia e ha creato nei padiglioni 8 e 9 un vero e proprio nucleo in cui i visitatori possono incontrare le PMI della metalmeccanica locale e verificare di persona la dinamicità del comparto.

Al padiglione 8 si trova anche Piazza COMET, lo stand in cui fare networking: si stanno tenendo in fiera incontri e negoziazioni tra circa 30 aziende e 10 responsabili acquisti di importanti realtà di Austria, Svizzera e Germania, mercati che rappresentano gli obiettivi focali per le imprese friulane. Sono presenti anche alcune delegazioni di operatori da Bosnia-Erzegovina, Slovenia, Polonia; buyers di attrezzature e componenti per le lavorazioni metalmeccaniche e plastiche

Sempre nei padiglioni 8 e 9 si trova lo il Villaggio Confartigianato Veneto, composto da più di 50 aziende di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Confartigianato Padova tutte attive nell’ambito della metalmeccanica.

Nei padiglioni e nelle sale convegni si discute di innovazione, progetti integrati, prodotti all’avanguardia, ultime tecnologie e non solo. Tanti sono anche gli eventi in programma, organizzati sia con la collaborazione di espositori che con il coinvolgimento di relatori esterni esperi del mondo digitale chiamati a intervenire nell’arena SAMU DIGITAL DAYS al padiglione 10 su tematiche quali cyber security, digitalizzazione aziendale, protezione dei dati, ma anche social media, reputazione online e molto altro. Programma nel sito www.samudigitaldays.com/