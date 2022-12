GREEN23, monopattini in sharing, disponibile anche su Google Maps

PORDENONE – Un’opportunità davvero importante per la città di Pordenone dove, da oggi, i residenti e i turisti che sceglieranno di utilizzare il servizio dei monopattini in sharing potranno raggiungere la loro destinazione grazie a Google Maps.

L’applicazione Google Maps, selezionando la modalità “bicicletta”, proporrà il tragitto in monopattino mostrando in anteprima il tempo di percorrenza e, soprattutto, il prezzo. Inoltre sarà possibile avviare l’applicazione GREEN23 direttamente cliccando su Google Maps e iniziando così il proprio tragitto.

Il progetto, promosso dall’Associazione Sviluppo e Territorio insieme al Comune di Pordenone, sostiene a sua volta un progetto molto più ampio legato alla mobilità sostenibile che l’amministrazione comunale sta portando avanti.

Grazie alla collaborazione con Green World srl, partner nell’erogazione del servizio, da gennaio 2022 è possibile usufruire dei monopattini elettrici in sharing per spostarsi comodamente, e in ottica green, nella città di Pordenone.

L’utilizzo di tale servizio è facilissimo, registrandosi nell’app GREEN23 e individuando i monopattini disponibili nella mappa, e da oggi lo sarà ancora di più grazie alla sinergia con Google Maps.

Un’iniziativa che costituisce per la città di Pordenone un ulteriore passo avanti verso lo status di Smart City con una particolare attenzione all’aspetto della sostenibilità.

L’utilizzo di questo servizio permette, infatti, di abbassare i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico e, nondimeno, i consumi energetici. Un dato ulteriormente interessante è che ogni 10.000 chilometri Green World si impegna a piantare un albero e, solo grazie alla città di Pordenone, a fine anno ne verranno piantati 22. Una nuova idea di mobilità più intelligente, agile e green!