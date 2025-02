Horeca Next: Confcommercio e Fipe protagonisti dal 10 al 12

PORDENONE – Dal 10 al 12 febbraio Ascom-Confcommercio e Fipe (Federazione Pubblici Esercizi) sarà protagonista alla Fiera della seconda edizione Horeca Next, la biennale delle tecnologie e forniture per l’ospitalità, con un programma di eventi che spazia dall’innovazione sociale alla formazione professionale, dal bere responsabile alla ristorazione inclusiva.

«Abbiamo costruito un calendario di appuntamenti che riflette le sfide e le opportunità del nostro settore,” dichiara Pierangelo Da Mas (nella foto), presidente Ascom-Fipe ristoranti. “Quattro eventi chiave che guardano al futuro della ristorazione e dei pubblici esercizi».

Il programma si apre lunedì 10 febbraio, alle ore 14, con un focus sugli Enti Bilaterali, una sessione dedicata alle opportunità concrete per le imprese: formazione, incentivi e sviluppo aziendale. Un’occasione per scoprire strumenti e risorse spesso poco conosciuti ma di grande valore per gli operatori del settore, fondamentali per la crescita sostenibile delle attività.

Martedì 11 febbraio alle ore 10 si parlerà delle novità del nuovo CCNL per pubblici esercizi e ristorazione, un appuntamento cruciale per chi vuole essere aggiornato sulle nuove normative e opportunità contrattuali. Nel pomeriggio, alle ore 16, l’attenzione si sposterà sul tema del “bere responsabile” con un evento esclusivo in collaborazione con Campari: “Drink Smart & Master Class”. «Un’occasione unica per unire la professionalità del settore alla crescente attenzione verso il consumo consapevole, con un focus sulla qualità piuttosto che sulla quantità» ha sottolineato Fabio Cadamuro (nella foto) alla guida degli esercenti che fanno capo all’Ascom provinciale.

Il ciclo di eventi si chiuderà mercoledì 12 alle ore 16 con la presentazione di “ContaTU”, un progetto innovativo sviluppato in collaborazione con Diabete Italia e Nutrition Table. L’iniziativa mira a costruire un ponte tra ristorazione e salute, offrendo ai ristoratori strumenti utili per un servizio più inclusivo e attento alle esigenze dei clienti.

“Questi eventi rappresentano un’opportunità unica di aggiornamento e networking per tutti gli operatori del settore,” precisa ancora Pierangelo Da Mas. “Invitiamo imprenditori, professionisti e addetti ai lavori a partecipare: il futuro della ristorazione passa anche da qui.” All’interno dello stand Associativo (padiglione 2) anche Federalberghi e il Consorzio Pordenone Turismo, per sottolineare l’importanza di un dialogo sinergico tra i diversi attori del settore ristorazione, turistico e ricettivo, per una visione integrata dello sviluppo economico locale.