Horeca Next, gran finale con progetto per clienti con diabete

PORDENONE – Molto movimento di ristoratori, chef, albergatori e gestori di bar nei corridoi e negli stand di HORECA NEXT, Biennale delle tecnologie e forniture per l’ospitalità che sarà aperta ancora mercoledì 12 febbraio alla Fiera di Pordenone, ingresso centrale B. Si tratta di una manifestazione che già alla sua seconda edizione si conferma salone di riferimento nel Nordest per il settore dell’ospitalità e i numeri lo confermano: 350 i marchi presenti in fiera, più che raddoppiati rispetto alla prima edizione, + 33% nelle aree espositive che comprendono 4 padiglioni della fiera e, a conferma della crescita dell’evento, nelle prime due giornate il pubblico ha segnato un + 25%, confermando le aspettative degli organizzatori.

Mercoledì 12 febbraio sarà una giornata ricche di incontri e approfondimenti per gli operatori in visita nella Next Arena del padiglione 2.

Alle ore 10.00 è in programma un incontro dal titolo “Ripensare i tessuti per un’ospitalità sostenibile”. In questo intervento verranno affrontate le problematiche legate all’impatto ambientale dell’industria tessile tradizionale, illustrando l’importanza di scegliere i materiali naturali e a filiera corta. Alle ore 11.30, l’intelligenza artificiale sarà la protagonista dell’incontro organizzato da “Make it Food” che spiegherà come questa nuova tecnologia può aiutare gli operatori del settore horeca velocizzando i processi e alleggerendo le attività.

Alle ore 14.00 nell’incontro intitolato “ I clienti sono cambiati, la buona volontà non basta” saranno presentati gli strumenti per rendere veramente inclusiva la ristorazione nei confronti di clienti con disabilità, con esigenze alimentari, con animali al seguito, con bambini o anziani.

Alle ore 16.00, chiuderà il programma di Horeca Next 2025 la presentazione del progetto “ContaTU”. Si tratta di un’iniziativa inclusiva curata da Confcommercio Ascom Pordenone che mira a supportare i clienti diabetici e chiunque desideri monitorare la propria alimentazione, fornendo un conteggio accurato dei carboidrati e delle informazioni nutrizionali nei menu dei ristoranti.

Obiettivo: rendere la ristorazione più accessibile, migliorando l’esperienza del cliente e rispondendo alle esigenze di salute e benessere. Il progetto è organizzato in collaborazione con Diabete Italia e Nutrition Table.

Horeca Next è aperta ancora mercoledì 12 febbraio alla Fiera di Pordenone – Ingresso Centrale B

Orario dalle 9.30 alle 18.00

L’ingresso riservato agli operatori, gratuito, con registrazione on line o in fiera

www.horecanext.it