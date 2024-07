Interporto, Sergio Bolzonello nuovo ad. Silvano Pascolo confermato presidente

PORDENONE – Sergio Bolzonello, già sindaco di Pordenone per due mandati e vice presidente della Regione Fvg durante la giunta Serracchiani, è il nuovo amministratore delegato di Interporto Pordenone.

L’elezione è stata fatta questa mattina, 8 luglio, dopo l’insediamento dei nuovi rappresentanti all’interno dell’assemblea dei soci. Alla presidenza dell’ente resta Silvano Pascolo, che ha confermato la nomina del nuovo Ad.

Bolzonello è chiamato al rilancio delle attività dopo un 2023 caratterizzato dalla sospensione del servizio ferroviario su Duisburg (da metà aprile) e Rotterdam (da dicembre). In totale, i treni lo scorso anno sono stati 861 (In 426 – Out 435), contro i 1.165 del 2022.

Oggi, il terminal di Pordenone offre 20 treni a settimana: tre diretti a Busto Arsizio (Milano), 3 a Gliwice (Polonia), 2 direzione Genova, 2 Trieste. Da metà dicembre Hupac ha attivato un treno con più partenze su Busto Arsizio, garantendo la connessione di Pordenone con la rete di distribuzione europea.

“L’impegno di Sergio Bolzonello nel nuovo ruolo sia di propulsione per lo sviluppo dell’Interporto Pordenone. Uno dei primi dossier su cui gli chiediamo di impegnarsi è il completamento della cosiddetta ‘stazione elementare’, interloquendo con la Regione, Rfi e tutti gli stakeholders. Già prevista dalla convenzione del 2013 tra Interporto, Rete Ferroviaria Italiana e Regione Fvg, è un’opera che riveste importanza strategica permettendo di superare attuali vincoli e limitazioni alla movimentazione ferroviaria. Le capacità tecniche affinate in anni di libera professione mai abbandonata, l’esperienza maturata in decenni di attività politica e amministrativa che abbiamo conosciuto molto da vicino, siano al servizio di un’infrastruttura strategica per il territorio e un’area vasta d’interesse”.

Il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello commenta l’elezione di Sergio Bolzonello a nuovo amministratore delegato di Interporto Pordenone.

“Nei vari passaggi della sua storia – ricorda Tomasello – dal decennio in cui è stato sindaco civico di Pordenone all’adesione da fondatore del Pd di Pordenone, dal periodo in Regione come vicepresidente e assessore alle Attività produttive nella giunta Serracchiani alla candidatura quale presidente Fvg per il centrosinistra fino all’ultimo passaggio in Consiglio regionale dov’è stato anche capogruppo, Sergio Bolzonello ha mostrato adesione ai valori di progresso e giustizia sociale”.