I 3 finalisti del 34° Concorso Internazionale “Città di Porcia”

PORDENONE – Sono di nazionalità cinese, italiana e francese i tre finalisti della 34^ edizione del Concorso “Città di Porcia” dedicata alla tromba: Chang Yidan, Ghera Jasmin Iris, Horrach Raphael.

I tre candidati alla finalissima con orchestra di sabato 9 novembre sono il risultato della prova finale con pianoforte che si è tenuta giovedì 7 novembre al Ridotto del Teatro Verdi Pordenone.

I giovani musicisti si sono sfidati su un pezzo obbligatorio appositamente commissionato per il Concorso Internazionale “Città di Porcia” 2024 del compositore italiano Gianluca Cascioli, la Sonata per tromba e pianoforte, eseguita insieme a un brano a scelta tra la Sequenza X di Luciano Berio, Reveille-Retraite di Poul Ruders, Variations Movementsdi Ray Henderson, Emotions di Antoine Tisné.

Al termine delle esecuzioni la giuria tecnica ha indicato così i tre concorrenti che sabato 9 novembre alle ore 20.30 si esibiranno nella Sala Grande del Teatro Verdi Pordenone in una serata che alternerà ben due Concerti per tromba e pianoforte: il Concerto per tromba e orchestra del compositore francese Henri Tomasi e il Concerto n. 1 per tromba e orchestra di Ivan Jevtić, compositore francese di origine serba.

Il concerto finale vedrà protagonista la FVG Orchestra, compagine sinfonica nata per volere della Regione Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà di una zona di confine ricca di tradizioni musicali, diretta dal M° Paolo Paroni, già Direttore Ospite Principale del New York City Ballet dal 2014, appassionato cultore di prassi esecutive storiche e, nel contempo, convinto sostenitore e promotore di nuova musica. Completerà il programma della serata la Suite Masquerade di Aram Khachaturian, illustre compositore armeno del Novecento.

Al termine della Finale con orchestra, la Giuria proclamerà il vincitore del concorso, che riceverà un premio pari a € 9.000. Al secondo classificato verrà assegnato un premio di € 5.000 e al terzo classificato sarà dato un premio di € 3.500. Inoltre verrà assegnato anche il Premio del Pubblico pari a 1000 euro: sarà il pubblico presente in sala a decidere a quale dei tre trombettisti assegnare questo premio.

Anche quest’anno sarà inoltre assegnato il premio della Giuria Giovani, composta da studenti degli istituti scolastici del territorio che hanno partecipato alla Finale con Pianoforte dando una prima valutazione dei concorrenti. Il premio della Giuria Giovani ammonterà a 1000 euro.

Per informazioni:

Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino”

Villa Correr Dolfin, Via Correr 69 – 33080 Porcia

Cell. 335 7814656

Tel 0434 590356