I Giovedì Sotto le Stelle dell’Estate a Pordenone

PORDENONE – Programmati anche quest’anno i tanti attesi Giovedì Sotto Le Stelle, che durante l’Estate a Pordenone regaleranno ogni settimana aperture speciali di negozi e musei, eventi diffusi, e tanta musica e allegria in città.

«Il Comune di Pordenone –spiega l’assessore alla Cultura Alberto Parigi- ha lavorato assieme a Sviluppo e Territorio e con la collaborazione di associazioni e artisti del territorio, alla creazione di un calendario di eventi per i Giovedì Sotto Le Stelle che uniscono commercio, arte, cultura, musica, intrattenimento. L’obiettivo è invitare le persone ad incontrarsi, entrare nei nostri negozi approfittando dei saldi estivi, rendere la città frequentata e viva».

Il Museo d’arte di Palazzo Ricchieri sarà straordinariamente aperto fino alle 23:00 con una formula speciale e nuova: doppie visite guidate ogni giovedì sera.

Qui fino al 14 luglio i visitatori troveranno la mostra Icons of Art, una collezione di 5 ritratti in mosaico realizzati da 5 giovani artisti, la cui età media si aggira sui 30 anni, diplomati alla Scuola Mosaicisti del Friuli e che oggi operano in laboratori artigianali diffusi nell’intero Friuli Venezia Giulia.

Il tema della collettiva è dedicato a donne famose che si sono distinte nel mondo dell’arte e dello spettacolo internazionale ritratte a mosaico: Frida Kahlo di Denise Toson, Katy Perry di Debora Franco, Margot Robbie di Stefano Marroffino, Shakira di Francesca Cafarelli e Julia Roberts di Alessia Lovato.

Dal 20 luglio al 1 settembre i visitatori potranno godere anche di “In attesa del domani”, una mostra antologica su Oscar Damian, un artista del nostro territorio che nelle sue opere narra le tradizioni familiari, le attività maschili e femminili del mondo friulano, contadino e artigianale con i suoi ritmi ed il lento fluire, il tramonto di un modo di vivere comunitario e l’avanzare, nel secondo dopoguerra, di un mondo nuovo ricco di speranza e di attese.

L’inaugurazione ufficiale della mostra sarà venerdì 19 luglio alle ore 18:00, ma nella visita guidata è possibile curiosare l’allestimento già predisposto.

Aperte le iscrizioni quindi per il 4, 11, 18 e 25 luglio, con primo turno alle e ore 19:00 e secondo turno alle 20:00.

Prima di ogni turno di visita, i visitatori saranno accolti da un intrattenimento musicale.

Giovedì 4 l’accompagnamento musicale è di Pianocity Pordenone, mentre gli altri giovedì sarà a cura della Scuola di Musica SiNota di Pordenone.

Alla conclusione delle visite, sarà consegnato un coupon per un aperitivo in collaborazione con Sviluppo e Territorio.

Il numero massimo di partecipanti a visita è 25, si consiglia quindi la prenotazione entro il giovedì precedente alle ore 12:00 via mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonando al 380 4614951 (lun-ven 9:00-12:00 e martedì 14:00-17:00).

Le attività sono comprese nel prezzo del biglietto d’entrata al museo. I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto.

I Giovedì Sotto Le Stelle in centro città partono ufficialmente il 4 luglio, quando l’iniziativa Star a PN incontra l’anteprima del Blues on the roads per una serata dedicata all’inizio dei saldi estivi con negozi aperti fino alle 23, eventi diffusi e tanta musica dal vivo nei bar grazie alla direzione del Pordenone Blues Festival in collaborazione con Sviluppo e Territorio.

«I Giovedì Sotto le Stelle sono ormai una tradizione per la nostra città – afferma Andrea Malacart, direttore di Sviluppo e Territorio-, capaci di catalizzare centinaia di persone. Un’opportunità in più per coniugare musica, divertimento e spettacoli con le occasioni di commercio, divertendosi all’aria aperta nelle calde serate estive.

Questa manifestazione e l’apertura serale dei negozi sono una prova di professionalità dei commercianti del centro storico e di quanto sia importante un tessuto commerciale in grado di catalizzare l’interesse e la voglia di vivere la città. In questo periodo di profondo cambiamento del settore, i commercianti dimostrano la loro capacità di adattarsi per offrire a cittadini e visitatori un’esperienza unica. Grazie a tutti per il loro impegno e la loro passione».

In piazza XX Settembre saranno organizzate animazioni per bambini con i giochi di legno, nei pressi della Loggia del Municipio intrattenimento musicale a cura della scuola di musica Fadiesis, in Galleria Ottoboni una serata ludica a cura di Inner Circle – Panorama e in Corso Garibaldi l’appuntamento è negli studi della Wideline Radio.

I negozi e il Museo d’arte aperti fino alle 23:00 continuano ogni giovedì di luglio e l’animazione per bambini caratterizzerà anche la sera dell’11 tra piazzetta Cavour e corso Garibaldi, con “Le feste del cuore” di Federica Animazioni.

In corrispondenza della chiusura del Pordenone Blues Festival, il centro di Pordenone si trasformerà in una sorta di French Quarter di New Orleans per la seconda serata del Blues on the roads, concerti e dj set fino a notte fonda per vivere tutta la magia del blues con musicisti di strada provenienti da tutta Italia e non solo, che si esibiranno allietando le piazze e le strade della città.

Un’atmosfera unica durante la performance artistico-musicale in piazza XX Settembre, con accompagnamento della pianista di Mariangela Pezone e con un’esibizione del collettivo Jazzira, che coinvolgerà in prima persona il pubblico nella realizzazione di piccoli quadri.

Gli artisti Marta Lorenzon, Fabio Babich, Massimo Racozzi e Serena Giacchetta si esibiranno in “Pordenone illustrata”, performance in contemporanea nella quale abbelliranno alcune vetrine realizzando opere di arredo urbano. Allestito un corner fotografico a cura dello studio Profili, una serata ludica in Galleria Ottoboni a cura di Inner Circle – Panorama e in Corso Garibaldi appuntamento negli studi della Wideline Radio.

Giovedì 18 ancora animazione con “Le feste del cuore” di Federica Animazioni, il corner fotografico a cura dello studio Profili, l’esibizione di Tango con Alma Negra Academy ASD nella Loggia del Municipio e tanto divertimento con il gruppo di ballerini e simpatizzanti della country music della Scuola ASD Country Eagles con in consolle Dj Giuliano. Tornano gli artisti Marta Lorenzon, Fabio Babich, Massimo Racozzi e Serena Giacchetta per la “Pordenone illustrata”, la serata ludica a cura di Inner Circle – Panorama in Galleria Ottoboni e l’appuntamento presso Wideline Studio in Corso Garibaldi.

L’ultimo appuntamento dei Giovedì Sotto Le Stelle è il 25 luglio con un fantastico spettacolo di magia per grandi e piccini, le animazioni di Federica Animazioni e le esibizioni musicali della Filarmonica Città di Pordenone e delle Majorettes di Prata. Serata ludica a cura di Inner Circle – Panorama in Galleria Ottoboni e appuntamento presso Wideline Studio in Corso Garibaldi.

Sotto la Loggia municipale festeggeremo la proclamazione dei nuovi laureati del Consorzio universitario di Pordenone e dei diplomati dell’ITS Alto Adriatico.