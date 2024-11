Il 16 e 17 Radioamatore 2 con Games&co. e Fotomercato

PORDENONE – 3 manifestazioni, 5 eventi tematici, un unico biglietto d’ingresso: torna sabato 16 e domenica 17 novembre Radioamatore 2, Games&co. e Fotomercato alla Fiera di Pordenone.

Le biglietterie saranno aperte ai 3 ingressi del quartiere fieristico sabato dalle 9.00 alle 18.30, domenica dalle 9.00 alle 18.00. Per evitare le code rimane attiva la vendita on line al sito www.radioamatore2.it.

9 padiglioni coinvolti, 2 km e mezzo di banchi espositivi, 250 aziende presenti, tanti eventi in programma: un pacchetto di intrattenimento molto allettante per un vasto pubblico di appassionati in arrivo da tutto in Nordest.

Sono tante le aree tematiche di questo grande contenitore che occupa tutti i padiglioni del quartiere fieristico. Un’occasione di scambio e confronto tra collezionisti e appassionati di radio e attrezzature vintage, il Mercatino del Radioamatore si tiene al padiglione 8 e 9, Fotomercato, la mostra mercato dedicata agli appassionati del mondo della fotografia, al padiglione 8, i padiglioni 5, 6, 7 sono dedicati al grande market di Radioamatore 2 che trasforma la Fiera di Pordenone in un grande outlet low-cost di materiale informatico ed elettronico con proposte tra nuovo ed usato per tutte le tasche.

In crescita come numero di espositori e aree occupate, Games & Co. la fiera del gioco, fumetto, fantasy e cosplay occupa i padiglioni 1, 2, 3 e 4 del quartiere fieristico: oltre 12.000 mq ora totalmente dedicati al mondo del gioco, del fumetto, del cosplay con spazi commerciali per l’acquisto di giochi da tavolo, videogames, libri, fumetti, accessori, action figures, gadget e anche l’area Japan Food per degustare e comprare cibi della tradizione giapponese tanto cara agli appassionati dei manga.

Tra le aree di maggior interesse da adulti, ragazzi e bambini ci sono: la Retrogaming Area che mette a disposizione oltre 100 console e cabinati che hanno fatto la storia del mondo dei videogiochi tutti gratuiti e l’Area Minicon dove gli appassionati potranno esplorare una vasta gamma di demo di giochi di ruolo, dai titoli più celebri e acclamati a quelli più di nicchia, tutti presentati dal Club Inner Circle con workshop giornalieri, la collaborazione degli arbitri per spiegarne le regole e decretare i vincitori dei tornei.

Spazio anche ai mattoncini LEGO®, protagonisti di banchi gioco per adulti e bambini e di grandi opere realizzate dall’associazione FVG Brick Team.

Ritorna a Radioamatore 2 Frogbyte 2024 con un programma adrenalinico di 52 ore di gaming ininterrotto, 200 posti tra console e PC e una copertura mediatica garantita sul canale Twitch dedicato, con dirette dei principali tornei.

Una grande area eventi nel padiglione 4 ospita un programma serrato di iniziative: interviste, concerti, workshop, giochi, quiz, sfilate, interviste, karaoke, balli K-POP, ospiti famosi e una originalissima gara cosplay domenica pomeriggio che avrà anche una giuria di eccezione composta da alcuni tra i cosplaier più famosi del panorama italiano. Sempre al padiglione 4 si trova l’Artist Alley dove i visitatori potranno scoprire una selezione straordinaria di artisti del fumetto, ognuno con il proprio stile incontrarli, conoscerli, ammirarli al lavoro, acquistare opere esclusive.

Fiera del Radioamatore 2, Games & Co., Fotomercato

16 e 17 novembre 2024

Ingresso sud, centro, nord

Sabato: dalle 9.00 alle 18.30, Domenica: dalle 9.00 alle 18.00

www.radioamatore2.it