Il 2 settembre lo Sbaracco, festa per commercio prossimità

PORDENONE – Al via lo Sbaracco, il ‘fuoritutto’ del commercio, con sconti fino all’80 per cento, ed è una prima volta estiva in tutta la regione con data unica: sabato 2 settembre. Confcommercio Federmoda Fvg lancia l’iniziativa che coinvolge anche il Friuli occidentale d’intesa con Ascom e Sviluppo e Territorio.

«Noi a Pordenone lo abbiamo già provato da diversi anni – sottolinea la presidente locale di Federmoda Federica Morello – ed è stato un successo. Continuiamo dunque su questa formula che unisce i capoluoghi e i centri più piccoli d’intesa con le varie strutture territoriali».

Il super saldo – nei settori dell’abbigliamento, arredo, oggettistica, accessori, pelletteria e calzature – coinvolgerà oltre il capoluogo anche i comuni di Spilimbergo, San Vito al Tagliamento, Casarsa e Cordenons.

A Pordenone oltre trenta le attività che hanno dimostrato interesse all’iniziativa e che allestiranno i propri corner con tavoli, ombrelloni e manichini i corsi Vittorio Emanuele e Garibaldi, oltre alle vie Bertossi, Cossetti e San Quirino. Per gli organizzatori questo evento si è trasformato, in poco tempo, in un a festa del commercio di prossimità, una sorta di shopping business day.

«Sabato le nostre attività usciranno, in contemporanea sul territorio del Friuli Venezia Giulia, con i propri prodotti scontati all’esterno dei negozi per incontrare le tante persone che desiderano relazionarsi senza barriere» – spiega ancora la presidente Morello – «La strada sarà, in questa occasione, il vero luogo d’incontro e di dialogo dove fare acquisti convenienti, ma anche un’opportunità per l’economia del terziario».

Nel frattempo negli uffici di Ascom-Confcommercio si stanno raccogliendo adesioni che hanno sin qui toccato quota ottanta (l’elenco delle attività che partecipano all’evento sarà consultabile sul sito www.ascom.pn.it).

