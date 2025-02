Il Comune acquista lo stabile dell’Agenzia delle Entrate per accogliervi l’università

PORDENONE – Nei giorni scorsi, nello studio del notaio Gerardi, il Comune di Pordenone ha acquistato l’edificio nel quale attualmente ha sede l’Agenzia delle Entrate. Questo stabile di 5.000 mq ospiterà alcuni dei corsi universitari di via Prasecco oltre a nuovi corsi, realizzando così il sogno tanto atteso da decenni di trasferire l’università nel cuore di Pordenone.

​

Presenti il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il vicesindaco reggente Alberto Parigi, l’assessore al bilancio Elena Ceolin, il dirigente Ivo Rinaldi e il proprietario dell’immobile Silvano Toffolo di Clara srl.

​«Quest’oggi è stata scritta una pagina storica per la nostra città – dichiara l’assessore Ceolin – frutto della determinazione, della tenacia e dell’orgoglio pordenonese d’una filiera politica che, partendo dal ministro Luca Ciriani, passando per l’allora sindaco e oggi europarlamentare Alessandro Ciriani, arriva in Regione e si concretizza con il sindaco Alberto Parigi. Un “desiderata” di tante amministrazioni passate che vede la luce grazie ad un lavoro di squadra, sotto la preziosa regia della Prefettura di Pordenone».

​

L’assessore Ceolin ringrazia per l’imponente lavoro di squadra gli assessori regionali Alessia Rosolen e Cristina Amirante, oltre agli uffici e al segretario comunale Giampietro Cescon.

​

Spiega Parigi: «Questa rappresenta un’operazione storica, sia per la nostra città che per lo sviluppo dell’università a Pordenone. Un’operazione che finalmente conferisce una nuova identità e un nuovo destino all’area dell’ex Bronx, sulla quale si discuteva da decenni senza venirne a capo. Dopo l’insediamento degli studenti dell’ITS Academy e col prossimo insediamento degli universitari al Centro Gino Valle, questo diventerà un vero e proprio “polo formativo”.

Inoltre il Comune – conclude Parigi – ha intercettato dalla Regione i fondi per progettare la riqualificazione di quell’intero quadrante di Pordenone e ciò dimostra la visione a 360° di questa Amministrazione».