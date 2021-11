Il dialogo creativo, il 17 autobiografia ultima principessa birmana

PORDENONE – Si apre con un doppio appuntamento, mercoledì 17 novembre a Udine e a Pordenone, la IX edizione della rassegna culturale “Il dialogo creativo”.

Il giornalista de La Stampa ed eclettico scrittore Francesco Moscatelli presenterà il libro Le mie nove vite, appena uscito per add editore: si tratta dell’autobiografia della principessa June Rose Yadana Bellamy. Figlia di una nobile birmana e di un avventuriero australiano, determinata e impavida, questa donna straordinaria incarna l’incontro tra Oriente e Occidente.

Scomparsa a Firenze nel dicembre 2020, Yadana Bellamy ha vissuto una vita che ne riassume almeno nove. «Il nove me lo sono portato dietro come un’ombra. In Birmania è considerato un numero fortunato: chi lo usa chiede protezione agli esseri superiori», diceva. Francesco Moscatelli ha raccolto ne Le mie nove vite la sua incredibile testimonianza.

Il 17 novembre alle 18, alla Libreria Odòs di Udine (vicolo della Banca 6) Moscatelli dialogherà con l’alpinista e viaggiatrice Silvia Stefanelli, che ha attraversato l’India e i Paesi del Sud- Est asiatico in solitaria in un lungo viaggio a tappe durato dieci anni, iniziando proprio dalla Birmania nel 2002 e terminando ad Hanoi in Vietnam nel dicembre 2011 (prenotazioni: 0432.204307 oppure info@libreria-odos.it).

Alle 20:45 la presentazione del libro si terrà a Pordenone, alla ex Tipografia Savio, in via Torricella 2.

Nell’anno di Dante, la rassegna mette al centro degli incontri l’importanza delle parole: quelle della propria lingua madre o in traduzione, le parole del rispetto, della testimonianza e – soprattutto – del dialogo. Le parole dell’incontro, in un momento storico in cui si sente l’esigenza di rivivere a pieno in una comunità aperta, inclusiva, solidale e partecipativa.

“Il dialogo creativo” è promosso dall’associazione per il commercio equo e solidale L’Altrametà, grazie al sostegno del Comune di Pordenone e in collaborazione con la Cooperativa Sociale Itaca, Voce Donna Onlus e l’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia.

L’ingresso agli incontri è libero, con certificato verde, nel rispetto delle misure per il contenimento della pandemia.