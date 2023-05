Il ministro Sangiuliano inaugura, il 4 giugno, PnPensa

PORDENONE – Nel cuore della città, il chiostro interno della Biblioteca civica, il circolo culturale Eureka, in collaborazione con il Comune di Pn, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli e numerosi partner e sostenitori, organizza dal 4 al 8 giugno la XV edizione di PordenonePensa – festival del Confronto.

Si parlerà dei grandi temi dell’attualità, cercando dove possibile di mettere a confronto idee e punti di vista diversi in un dialogo capace di approfondire l’argomento nella sua complessità.

A tagliare il nastro di questo prestigioso traguardo nel pomeriggio di domenica 4 giugno abbiamo l’onore di ospitare il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che inaugurerà il Festival.

Lunedì 5 si parlerà di geopolitica, e a confrontarsi sul nuovo panorama mondiale ed europeo ridisegnato dal conflitto in Ucraina saranno due esperti di grande spessore: l’ex ministro Giulio Terzi di Sant’Agata, e l’onorevole Gianni Vernetti.

Il martedì sarà dedicato al Giallo, con il conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, che racconterà dei misteri del Vaticano e in particolare del caso Orlandi, tornato prepotentemente d’attualità con la riapertura delle inchieste in Vaticano e in Italia e l’istituzione della commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta.

Mercoledì saranno protagonisti giovani e genitori: Maria Rita Parsi, psicopedagogista e psicoterapeuta, tratterà dei problemi da affrontare e risolvere per dare un futuro alle nuove generazioni, specie dopo i difficili anni dell’emergenza pandemica.

La XV° edizione si chiuderà giovedì 8 giugno con il curatore Giordano Bruno Guerri. Sarà lui a conversare con Chicco Testa e Alberto Mingardi per approfondire gli equilibri economici in Europa ed in Italia nel peggior scenario dal dopoguerra ad oggi.

Come di consueto gli appuntamenti saranno ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti e, ad eccezione del primo, saranno alle 20.30.

L’immagine che ci accompagnerà per il 2023 è dell’artista Anna Godeassi, un orgoglio pordenonese che lavora per le più importanti testate italiane e mondiali e che ha creato per noi questa magnifica illustrazione.

Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani commenta: “Si tratta di una delle iniziative più longeve e più prestigiose della città, basata sul concetto di confronto, e quindi di pluralismo, dibattito, di messa a confronto di idee, e questo è senz’altro qualcosa di arrichente, che consente al pubblico di poter assistere a dei dibattiti di assoluta attualità non con un solo punto di vista, ma con una pluralità di voci.

Inoltre consente di mostrare la città a persone prestigiose del giornalismo, della cultura, del cinema, dello spettacolo, dell’arte e della politica, ed al pubblico di riportare nelle proprie case una visione più completa dei temi di cui si è discusso.

Ogni anno vengono affrontati nuovi temi e nuovi argomenti, che fanno bene alla dialettica. Un plauso all’associazione che la organizza, con un pubblico sempre più ampio e un successo sempre più conclamato, mettendo così in vetrina la nostra città per i tanti ospiti che vengono ad assistere alle iniziative”.