Il mondo del calcio piange Gianpaolo Leonardi, ex segretario del Pordenone

PORDENONE – Il mondo del calcio pordenonese e del Friuli Venezia Giulia è in lutto per la scomparsa di Gianpaolo Leonardi, 62 anni, personaggio molto conosciuto, come dirigente di diverse società. La moglie Viviana e la figlia Nicole l’hanno trovato a letto privo di vita la mattina del 2 luglio.

“Con profondo dolore – scrive il Pordenone calcio – salutiamo Gianpaolo Leonardi. Un grande cuore neroverde: una passione e un amore unici, che erano parte di lui. Paolo è stato per tanti anni segretario e allo stesso tempo fotografo del Pordenone, sempre cultore e custode della storia del Club, della Città e del territorio. Nel calcio provinciale è stato un riferimento fondamentale, mettendo a disposizione le sue competenze nelle segreterie di numerose società, da ultimo il Chions. Ci stringiamo tutti con affetto alla famiglia, in un abbraccio indissolubilmente neroverde”.