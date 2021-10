Il mondo di Omero per immagini: incontro con archeologa Bortolin il 22

PORDENONE – Prosegue il corso “La lunga vita dei miti nella produzione artistica” che venerdì 22 ottobre, alle 17 e 45, a Pordenone, in via Torricella 2, negli spazi dell’Ex Tipografia Savio, ospiterà l’archeologa e esperta del monto greco-romano, Raffaella Bortolin con la relazione intitolata: “Racconti di pietra: il mondo di Omero per immagini”.

Il corso che prevede nella prima parte, incontri ogni venerdì fino al 5 novembre, curato dallo storico dell’arte Fulvio Dell’Agnese, è realizzato dalla Delegazione di Pordenone dell’Associazione italiana di Cultura Classica con il contributo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, del Comune di Pordenone e della Fondazione Friuli in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Pordenone.

L’incontro ospita come relatrice, Raffaella Bortolin, laureata in Lettere classiche con indirizzo archeologico e dottorato di ricerca all’Università Ca’Foscari di Venezia in seguito con la specializzazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Autrice di diverse pubblicazioni, interviene insieme con università, soprintendenze e regioni per la catalogazione dei beni archeologici e dal 2021, collabora con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del FriuliVenezia Giulia. Nel corso della sua carriera, ha fatto parte di numerose e importanti missioni archeologiche all’estero e in Italia.

In particolare, la docente approfondirà alcuni aspetti della cultura antica, dove il mito non era solo racconto, ma anche versi, musica, suono, voce e immagine. Alla narrazione dei miti hanno contribuito un pò tutti, poeti antichi e scrittori moderni, visionari ed eruditi, mitografi e psicoanalisti, ma anche pittori e scultori che dalla Grecia alla contemporaneità nei racconti della mitologia hanno trovato una continua fonte di ispirazione.

Patrimoni centrali di questo repertorio mitologico i poemi omerici, che in modo diversificato hanno generato una serie di immagini nella produzione artistica del mondo antico. Si prenderanno in considerazione alcuni degli episodi più significativi tratti dall’Iliade e dall’Odissea per interpretarne il significato alla luce dell’arte scultorea greca, studiandone le diverse modalità espressive e la ricezione in area romana.

A disposizione del pubblico, sarà disponibile su YouTube, dalla prossima settimana, la registrazione della prima conferenza dedicata al mito di Proserpina e tenuta da Monica Baggio, docente dell’Università di Padova (è sufficiente su YouTube, cliccare “Associazione italiana di cultura classica di Pordenone”).

Per accedere agli incontri sarà necessario esibire il Green Pass.

