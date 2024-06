“Il re delle fate d’autunno”, libro Porazzi il 20 all’ex Savio

PORDENONE – “Il re delle fate d’autunno”. E’ il titolo dell’incontro, promosso dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, dove verrà presentato il nuovo libro di Pierluigi Porazzi e Claudio Chiaverotti. Si terrà all’ex Tipografia Savio, in via Torricella, 2 a Pordenone. Porazzi ha pubblicato per Marsilio i romanzi “L’ombra del falco”, “Nemmeno il tempo di sognare” e “Azrael”, premiato come miglior romanzo dell’anno nell’ambito dei Corpi Freddi Awards. Per Pendragon è uscito “Una vita per una vita”, scritto con il giornalista Massimo Campazzo, e per La Corte Editore “La ragazza che chiedeva vendetta”, “Il lato nascosto”, “Mente oscura” e “Ritratti di morte”. Ha pubblicato anche molti racconti, in varie raccolte e antologie. Chiaverotti ha scritto le strisce delle Sturmtruppen, e dal 1989 lavora come sceneggiatore presso la Sergio Bonelli Editore.

Ha scritto più di cinquanta storie di Dylan Dog, ha creato il personaggio fantasy Brendon e la serie Morgan Lost, in corso di pubblicazione. Ha diretto il cortometraggio “I vampiri sognano le fate d’inverno?”, miglior cortometraggio al XXXVII Fantafestival di Roma.

Riguardo a “Il re delle fate d’autunno” si tratta di un libro che tratta di “adolescenti, belle e con qualche segreto di troppo: sono le vittime di un serial killer che semina terrore nello sperduto paesino di Dolcezza, in Friuli, e che si fa chiamare “il re delle fate d’autunno”.

Al caso lavora l’ispettrice Foscari che, con il suo vice Chiarloni, scava tra i torbidi segreti di una provincia solo all’apparenza tranquilla. Chi è l’assassino? Perché uccide? E ha qualcosa a che fare con l’Ekta, la fabbrica che tutti in paese detestano e temono?”.