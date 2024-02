Il sindaco Alessandro Ciriani si candiderà alle prossime europee con FdI

PORDENONE – Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone in carica dal 2016, si candiderà nelle fila di Fratelli d’Italia alle elezioni Europee del prossimo 9 giugno.

Lo ha annunciato questa mattina, 3 febbraio, nel corso dell’inaugurazione della nuova sede cittadina del partito precisando di aver accettato la proposta fattagli da Walter Rizzetto. Alessandro Ciriani è il fratello di Luca, attuale ministro del governo Meloni, con la delega ai Rapporti con il Parlamento.

Prima di ricoprire la carica di primo cittadino, Alessandro Ciriani era stato presidente della Provincia di Pordenone.

Non essendo previsto l’obbligo delle dimissioni, resterà in carica fino all’eventuale elezione. In quel caso, la città sarà retta per un anno dall’attuale vice sindaco Alberto Parigi, che è il figlio del deputato ed europarlamentare del Movimento Sociale, Gastone, scomparso nel 2010, e a cui oggi è stata intitolata la sezione di FdI, Ciriani ha comunque annunciato di voler restare all’interno della giunta, in qualità di assessore.