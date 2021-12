Inaugurata la farmacia comunale nella Cittadella della salute

PORDENONE – La nuova sede della farmacia Comunale di Via Montereale presso la Cittadella della Salute, è stata inaugurata oggi venerdi 17 dicembre ed è quindi ufficialmente operativa.

E’ un esempio dell’integrazione socio/sanitaria – ha commentato il sindaco Alessandro, – frutto del lavoro di una squadra comunale, fra tecnici ed amministrativi affiatata ed orientata all’obiettivo di fornire ai cittadini un servizio moderno ed efficiente. La macchina pubblica è complessa – ha proseguito – ma questa

apertura è un segno della nostra volontà di renderla più efficiente cercando di liberarci dai lacci della burocrazia.

Infatti – ha aggiunto l’assessore competente per materia Walter De Bortoli – l’operazione è stata completata in soli cinque mesi grazie alle competenze messe in campo da uno staff costituito dal personale dei lavori pubblici, dagli amministrativi e degli informatici e dalla operosità delle ditte coinvolte nella

realizzazione del progetto. La posizione è strategica – ha commentato il direttore sanitario dell’AsFo Michel

Chittaro poiché, anche la scelta di puntare sull’integrazione socio- sanitaria soddisfa un vasto bacino d’utenza.

All’inaugurazione erano presenti anche le assessore alle politiche sociali Guglielmina Cucci e all’urbanistica Cristina Amirante, i vertici amministrativi del Comune e dell’ordine dei farmacisti.

La nuova farmacia è inserita nell’edificio che ospita la Cittadella della Salute realizzata da AsFO, ma è stata sottoscritta una convenzione con il Comune per l’utilizzo del terzo piano e appunto per i locali della farmacia.

Sono stati spesi 220 mila euro per i lavori strutturali dei locali e per l’impiantistica e 140 mila per gli arredi, tutti fondi comunali. Ha una superfice complessiva di circa 200 mq e l’area vendita è molto più grande rispetto alla vecchia sede che era ubicata praticamente di fronte, dall’altra parte della strada

E’ stato creato un ampio locale destinato alle autoanalisi che consentirà già a gennaio di erogare il servizio di esecuzione tamponi rapidi e se verrà attivato e recepito dalla Regione FVG il protocollo d’intesa nazionale, anche la somministrazione dei vaccini. Nel corso dell’anno inoltre verranno attivati anche altri servizi: misurazione pressione arteriosa, misurazione progilo glicemico e profilo lipidico, foratura lobi.

Attualmente offre l’orario spezzato classico 8.30-12.30, 15.00-19.00. ma da gennaio il servizio verrà ampliato istituendo l’orario continuato dalle 8.30 alle 19.00, così da integrarsi con gli orari degli ambulatori e degli uffici della Cittadella della Salute. Il giorno di chiusura continuerà a essere il sabato tuttavia il sito delle farmacie comunali verrà costantemente aggiornato con tutte le novità introdotte.