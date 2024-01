Inaugurato il Pedibus anche alla primaria IV Novembre

PORDENONE – Parte inizialmente con due giornate, il lunedì e il giovedì, considerando il numero esiguo di volontari, ma l’esperienza dimostra che l’entusiasmo dei bambini che prendono parte al Pedibus è in grado di contagiare molti altri compagni di scuola e, man mano, sarà più facile trovare nuovi volontari, implementando così le giornate.

L’Associazione Piccoli Passi, che da molti anni organizza questo servizio a favore dei bambini, delle famiglie e della comunità, è fiduciosa che anche alla primaria IV Novembre, come è avvenuto nelle altre scuole, il Pedibus coprirà presto tutta la settimana.

​Questo il percorso: partenza dal parcheggio area verde del condominio in via Frisanco (angolo con via Navarons), via Frisanco marciapiede lato destro, attraversamento su via Colvera, via Cellina e arrivo a scuola. Il Pedibus partirà tutti i lunedì e giovedì alle 7.55, con qualsiasi condizione meteo, per arrivare a scuola per le 8:10.

​Con quest’ultima, salgono a 20 le linee Pedibus che consentono ad oltre 420 bambini dell’intera città di andare a scuola a piedi, e per alcuni plessi anche di tornare a casa a fine lezioni, camminando in sicurezza accompagnati dagli autisti volontari e con la collaborazione degli agenti della Polizia Locale.

Sono ben 11 le scuole Primarie di Pordenone che hanno attivo questo progetto. Il Pedibus aiuta i bambini ad acquistare autonomia negli spostamenti, li aiuta a sperimentare come muoversi in città rispettando il codice della strada, li rende protagonisti di una nuova mobilità rispettosa dell’ambiente.

​Dal 2018 l’Amministrazione sostiene continuamente il progetto e collabora con l’Associazione Piccoli Passi che ad oggi riunisce più di 170 volontari, organizzando i turni e mantenendo i rapporti con i singoli plessi scolastici. L’istituzione dei Pedibus contribuisce grandemente ad aumentare la sicurezza stradale e la salubrità delle zone introno alle scuole, allontanando le auto.

​Grazie a questo progetto, l’Amministrazione ha potuto istituire anche le prime strade scolastiche in prossimità di alcune primarie (Lombardo Radice, Padre Marco d’Aviano, Gaspare Gozzi, Beato Odorico), dove l’accesso alle auto sulla strada è interdetto negli orari di entrata a scuola. Piccoli Passi è sempre alla ricerca di nuovi volontari per poter ampliare il progetto arrivando a coprire tutte le giornate in tutti i plessi, sia all’andata che al ritorno: chiunque abbia voglia di unirsi a questa avventura potrà contattare l’associazione scrivendo a [email protected].

Commenta l’assessore Lidia Diomede in rappresentanza dell’Amministrazione: «Alcune persone sbandierano su social e media il loro spirito ecologista e l’amore per l’ambiente.

Altre invece declinano questi ideali in azioni concrete, come il dedicare anche saltuariamente 15 minuti del loro tempo accompagnando a piedi i bambini a scuola, tenendo lontane le auto dalle aree scolastiche, dando un contributo per migliorare qualità dell’aria e sicurezza. Queste persone che fanno delle azioni a favore di tutti – sottolinea la Diomede – sono da ammirare e mi auguro siano sempre di più».

Grazie ai Pedibus attivi a Pordenone, nell’anno scolastico 2022-2023 sono stati percorsi a piedi da tutti i bambini delle linee Pedibus oltre 29.500 Km, risparmiando quasi 6.000 Kg CO2. Un dato da non sottovalutare nel contesto ecologico cittadino. Certamente si possono realizzare in città fasce di rispetto e zone boscate per assorbire la CO2, ma l’inquinamento può essere combattuto anche a monte, riducendo l’utilizzo dell’auto quando non è necessario.

Pordenone è una città a misura d’uomo che consente a tutti di muoversi a piedi o in bicicletta per tratti relativamente brevi. Andare a scuola a piedi è possibile e apporta un beneficio all’ambiente e soprattutto alla salute dei bambini e di tutti noi.