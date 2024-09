Inaugurazione, il 14, Piazza della Motta multimediale

PORDENONE – Si alza il sipario sulla nuova “Piazza della Motta multimediale”.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 14 settembre 2024 alle ore 21.00, quando la piazza diverrà un teatro urbano a cielo aperto nel cuore della città, in cui immagini suggestive, scenografie digitali e grafiche spettacolari saranno proiettate sulle pareti degli edifici e sulla pavimentazione, grazie ai virtuosismi scenografici di Federico Cautero. Ne risulterà uno spettacolo immersivo unico nel suo genere, un evento da non perdere nel quale emozioni, movimento, musica e informazione saranno mescolati sapientemente tutti assieme.

​

L’attore Luciano Roman racconterà la storia, la cultura e l’industria della nostra città e di piazza della Motta, che da oggi assumerà la nuova dimensione di teatro avveniristico, pronta ad ospitare incontri e spettacoli unici e memorabili. Inoltre la scuola di musica SiNota Cultura e Musica accompagnerà la serata con l’esecuzione di alcuni brani dal vivo.

​

Testo e interprete: Luciano Roman; scenografia virtuale Federico Cautero; costumi Stefano Nicolao; sound design Simone Sant; realizzazione contenuti digitali Italy q.b.; service audio e luci Media Digital Business.

​

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti i cittadini.

VIABILITA’

​Per consentire lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza, in piazza della Motta (dall’intersezione con piazza Ospedale Vecchio all’intersezione con via della Motta) sabato 14 settembre 2024 dalle 20 alle 22 verrà istituito il divieto di circolazione, con deviazione del flusso veicolare proveniente da via dei Molini all’intersezione con via Roma e con obbligo di svolta a sinistra in via del Mercato per tutti coloro che, provenendo da vicolo del Lavatoio, si immettono in via della Motta.