Inaugurazione Mostra di Valter Trevisiol ….di Fili e Filari

…Di Fili e Filari

Mostra personale di Valter Trevisiol

S’inaugurerà venerdì 3 dicembre, alle 18.30, nella Cantina Storica del Castello di Porcia, la mostra …di Fili e Filari di Valter Trevisiol che rimarrà aperta fino al 8 gennaio 2022.

La mostra, curata dalla Cantina Storica dei Principi di Porcia e Brugnera in collaborazione con Sorsi e Percorsi di Maria Teresa Gasparet, ha il patrocinio del Comune di Porcia e sarà presentata da Franca Benvenuti. È un incontro tra un’eccellenza produttiva nel settore vitivinicolo e un artista che hanno in comune la stessa filosofia: l’amore profondo per la Terra, il legame con le proprie radici, la manualità del lavoro, il rispetto dell’ambiente e l’eco sostenibilità.

Protagonista assoluto dell’universo creativo di Trevisiol è il tessuto ed innegabile è lo stretto legame tra lo stilista e l’artista che sembra “giocare” indistintamente con abiti e quadri, mescolando materiali e forme, creando equilibri e asimmetrie. Valter Trevisiol, in un processo di ricerca continua matura la consapevolezza del valore di quanto rimane dei tessuti utilizzati nella produzione sartoriale e l’idea di farli rivivere in “un’altra tela”, la filosofia del recupero diventa un imperativo categorico. Le sue mani riescono a valorizzare le potenzialità intrinseche di tele di sacco, scarti di tessuto, filati, foglie, legni, nascono così quadri scultura, originali nella concezione e di grande effetto scenografico: un bell’esempio di artigianato che diventa arte.

La sua produzione artistica come la sua creatività nel campo della moda si sono da tempo imposte all’attenzione di critici e designer di interni, con notevoli consensi di pubblico in occasione di mostre personali e collettive in regione, a Milano, a Parigi e in altre città.

Franca Benvenuti

Prenotazione per l’inaugurazione del 3 dicembre

+39 3490837209

Orari di apertura con obbligo Green Pass

dal martedì al venerdì

8-12; 14.30-18.30

sabato 8.30-12.30; 14.30-17.30