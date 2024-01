Inizio dell’anno con furti in bar e gelaterie

PORDENONE – Si è trattato di pochi spiccioli, ma i danni sono comunque consistenti con il vetro della porta letteralmente polverizzato.

Continuano le incursioni notturne a Pordenone a locali pubblici, ristoranti e negozi.

L’ultima quella della scorsa notte, tra l’1 e 2 gennaio, in Viale Trieste, a Pordenone, al Lo Yes Bar, con titolare Salvatore Galasso.

In precedenza, a essere presa di mira è stata la gelateria Amore bio, a Torre in via General Cantore, dove è stata forzata la porta d’ingresso, il ladro, o i ladri, ha ripulito il fondo cassa.

Altro furto nel bar da Carmen, in viale Libertà e anche in questo caso è sparito il fondo cassa, consistente in circa 100 euro.