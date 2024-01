La solidarietà del Lions Club Pordenone Host

PORDENONE – In occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà Umana del 13-20 dicembre 2023, Il Lions Club Pordenone Host ha effettuato un suo storico service, confluito negli ultimi due anni nell’iniziativa nazionale del Lions “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”, caldeggiato anche dalla nostra Governatrice Nerina Fabbro e esteso all’intero Distretto Lions 108 TA2 compren-dente l’intero Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto Orientale. Quest’anno vi ha partecipato anche il Cadoro Superstore di Pordenone.

Il 23 dicembre il Presidente del Club Romano Castelletto insieme ai Soci Soci Fabio Simonella, Roberto Fedrigo, Gianfilippo Renzetti e Marco Anzilotti, che hanno attivamente collaborato alla realizzazione di questo service, hanno consegnato alle Sig.re Elena Di Biasio e Teresa Sciota, in rappresentanza delle volontarie del gruppo di ascolto della Caritas della Parrocchia del Beato Odorico di Pordenone, 33 pacchi contenenti derrate alimentari per la preparazione di un dignitoso pranzo in occasione delle festività natalizie, che distribuiranno a famiglie bisognose del territorio.

Con questo service si conclude l’anno 2023 durante il quale sono stati consegnati: – 4.000,00 € a Don Flavio Martin, responsabile delle Caritas cittadine, per il sostegno delle famiglie bisognose di Pordenone;

– 2.000,00 € a Tullio Frau presidente della IAPB di Pordenone (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) per l’acquisto di nuove apparecchiature e per le spese di manutenzione del Camper – Laboratorio Oftalmico da noi donato loro, qualche anno fa;

– 1.070,00€ alla Fondazione del Lions per la sala d’aspetto del reparto di pediatria oncologica del CRO di Aviano;

– 1.000,00€ a sostegno delle popolazioni dell’Emilia Romagna;

– 1.150 kg di alimenti, ottenuti con la Raccolta alimentare effettuata il 22 aprile, e donati al Centro solidale di Via Montereale gestito dalla Caritas diocesana, dalla Croce Rossa Italiana, dalla Comunità Evangelica di Pordenone e dalla Comunità San Vincenzo De Paoli.

Con queste iniziative il Lions Club Pordenone Host si conferma, ancora una volta, vicino alle persone più fragili del nostro territorio, offrendo loro solidarietà e sostegno.