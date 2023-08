“Inmusclâ” il film in clautano in anteprima all’Edera International Film Festival

PORDENONE – Il 5 agosto, come opera di chiusura del 5° Edera Film Festival – importante manifestazione culturale che si svolge al multisala Edera di Treviso -, sarà la première del mediometraggio “Inmusclâ” di Michele Pastrello, nella sezione Out of competition, Focus NordEst.

Già regista vincitore dell’OpenFestival 2023, oltre che in passato del Tohorror, del PesarHorrorFest e premio della giuria al Tucsia, il nuovo lavoro del regista veneto è un avventuroso dramma onirico con venature thriller.

Pastrello ha girato tutto in esterna negli inverni innevati e autunnali della Valcellina friulana e ha fatto parlare il mediometraggio in clautano, una peculiare variante della lingua friulana, usata ancora nel comune di Claut.

“Inmusclâ (Ugni mâl nol à scrupol da tornâ)”, questo il titolo esteso e in friulano, è un viaggio interiore che rimanda all’inconscio: «La storia che abbiamo messo in scena è quella di un viaggio in degli scenari tanto ammalianti quanto aspri” racconta il regista “Un peregrinàggio misterioso e conturbante in cui una donna si perde in dei boschi alpini munifici che da un lato la sovrastano ma dall’altro, paradossalmente, le appartengono. La natura diventa quindi un paesaggio mentale e l’utilizzo della variante clautana del friulano dà un tocco di magnetismo in più per lo spettatore.

Ringrazio – continua Pastrello – la direzione artistica dell’Edera Film Festival per aver scelto di ospitare questo mio audace film.».

Girato in scenari naturali montani di Claut (Lesis), Barcis (lago e ValPentina), Ravedis e Andreis (Susaibes), ad accompagnare il film è la presenza della ipnotica voce narrante di Bianca Borsatti, poetessa clautana classe 1941, già vincitrice del premio letterario Giuseppe Malattia della Vallata per le sue uniche poesia in prosa friulano-clautana. Protagonista del film è la spilimberghese Lorena Trevisan.

Il mediometraggio di Pastrello ha ottenuto il patrocinio di Arlef (Agenzia Regionale delle lingua friulana), della Società Filologica Friulana oltre che quello dei comuni di Cluat, Barcis e Scorzè. Nel prossimo inverno “Inmusclâ” sarà distribuito da Emerafilm e approderà sulle piattaforme digitali italiane ed estere. Per ulteriori informazioni sul film si può visitare il sito www.inmuscla-ilfilm.