Insieme per Pordenone, presentate al Santin serie C maschile e femminile

PORDENONE – Nella cornice dell’Hotel Santin, Sabato 1 ottobre si è svolta la presentazione ufficiale delle due squadre di massima categoria femminile e maschile di Insieme per Pordenone che questa stagione parteciperanno al campionato regionale di Serie C.

Insieme per Pordenone è la maggior realtà cittadina di pallavolo, partecipa infatti a tutti i campionati indetti dalla FIPAV dalla Serie C fino al Minivolley. Quest’anno è iscritta alla Prima Divisione, Under 18 femminile guidata da Doris Dervishi, Under 16F guidata da Andrea Baldissera, Under 14F guidata da Giorgia Roman, Under 13F guidata da Claudia Tesolin, Under 15 e 13 maschile 3×3 guidate da Federico Fabbian, Under 12 mista 3×3 e Minivolley S3 guidate da Eleonora Carbone, Nicole Zille e Federica Gallo.

Nella terrazza dell’Hotel Santin hanno sfilato le atlete e gli atleti delle due squadre di serie:

Eleonora Carbone, alzatrice, classe 1992 con le biancorosse ormai da 5 stagioni; Giulia Martin, centrale, classe 1992 new entry in Casa Insieme; il trio classe 2004 Carlotta Bortolin, opposto, Denis Golin, schiacciatrice e Alessia Sera, opposto, le quali provengono dal vivaio del CFV; proseguiamo poi con Federica Facca, Schiacciatrice, classe 2003 e Giorgia Roman, schiacciatrice, classe 1998 volti conosciuti all’interno di Insieme per Pordenone ormai da molti anni; altre due new entry della squadra sono Francesca Zia, schiacciatrice, classe 1993 e Martina Lorenzon, schiacciatrice, classe 1993 pronte a portare all’interno della squadra la loro esperienza. Passiamo poi alle ragazze provenienti dal vivaio di Insieme per Pordenone, il trio classe 2006: Virginia Rizzo, centrale, Alice De Benedet, schiacciatrice, Beatrice Zanut, alzatrice; Alessia Pezzutti, libero, classe 2002 ed Elisabetta Tam, libero, classe 2000 rispettivamente alla 5^ e alla 3^ stagione nel campionato di serie C.

E infine Francesca Zaccariotto, centrale e capitano, classe 1994: “quest’anno l’età delle ragazze va dai 15 ai 30 anni, siamo una squadra nuova quindi dobbiamo lavorare per unire il gruppo, cercheremo di amalgamare l’esperienza delle ragazze più vecchie con l’entusiasmo e la voglia di fare bene delle più giovani”.

La squadra quest’anno sarà guidata da coach Valentino Reganaz, Claudia Tesolin e il preparatore atletico Andrea Beriotto. Coach Reganaz si dice contento della squadra che sta lavorando bene ed è in crescita, ci sono buoni presupposti per il campionato.

Nel comparto maschile invece si riconferma quest’anno la guida di coach Daniel Cornacchia fiducioso del lavoro dei suoi ragazzi: “Il campionato quest’anno comincerà due settimane prima rispetto al solito, però sarà lungo quindi avremo modo di lavorare ancora. Sicuramente i ragazzi non vedono l’ora di cominciare”.

Andiamo quindi a conoscere la squadra maschile che questa stagione vede molti nuovi innesti: le new entry in casa Insieme sono Marco Bazzo, centrale del ’94; Mattia Pedron, centrale classe ’91 che arriva dopo una lunga carriera a Prata; Filippo Ferrandi, alzatore classe ’93; Andrea Paludet, schiacciatore classe 2000; Marco Bellotto, schiacciatore classe ’98; Nicola Fossaluzza, centrale classe 2001; Matteo Cimolai, schiacciatore classe ’99; Matteo Vivan, libero classe 2001; Luca Innocente schiacciatore classe 2001; si riconferma anche questa stagione Federico Fabbian, libero classe ’98 e infine il vivaio di Insieme per Pordenone classe 2003 con Federico Zanet, schiacciatore, Lorenzo Sartor, alzatore, e Matteo Favretto, opposto, tutti e tre partiti dalle giovanili biancorosse e ora militano nel massimo campionato della società. Ultimo ma non meno importante Andrea Tolot, opposto e capitano della squadra, classe ‘92: “stiamo lavorando bene e siamo carichi per iniziare questa stagione, è presto per tirare delle somme però il primo mese di lavoro è stato molto buono. Speriamo in un grande campionato.”

“Il direttivo ha lavorato molto quest’estate e speriamo in buoni risultati da parte di tutte le squadre, dal minivolley alla serie C.” commenta la presidente di Insieme per Pordenone Giovanna Della Barbara “Io insieme ai miei collaboratori e allenatori siamo i vostri primi tifosi e saremo sempre in prima linea per voi. Ci tengo a fare un grande in bocca al lupo per una grande stagione a tutti quanti.”

Insieme a Giovanna Della Barbara collaborano la vicepresidente Vincenzina Dei Negri, Carlo Roman, Adriana Del Pup, Franco Alberti, Maurizio Frattolin, Remo Fracassi, Claudia Faloppa, e il direttore sportivo Saimir Dervishi.

L’assessore allo sport di Pordenone Walter De Bortoli presente come portavoce del sindaco porta i suoi saluti definendo la società un vanto per la città: “Insieme per Pordenone si contraddistingue per essere una società bellissima e ben gestita dal suo staff, con un gruppo di ragazze e ragazzi straordinario. Lo sport ha il compito di formare e aggregare e noi crediamo molto nello sport. Il mio augurio è per un futuro gioioso e per i successi sportivi dei nostri atleti.”

Insieme per Pordenone ringrazia l’assessore allo sport Walter De Bortoli e il comune di Pordenone, Giovanna Santin e l’ospitalità del Hotel Santin. Ci uniamo inoltre alla bellissima iniziativa del Panathlon, la staffetta solidale PNTHLON di sabato 22 Ottobre, illustrata e promossa dalla vice Presidente Romanina Santin, la quale augura brillanti successi agli atleti biancorossi e si congratula con il lavoro che la società svolge da tanti anni.