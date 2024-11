Interporto, in arrivo diverse opere per valorizzare la struttura

PORDENONE – Continua l’opera di infrastrutturazione dell’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone Spa, strategico polo logistico per la manifattura del Friuli Venezia Giulia.

Nei giorni scorsi, infatti, l’amministratore delegato, Sergio Bolzonello, ha firmato i contratti per la realizzazione di una serie di opere, rivolte a valorizzare la struttura pordenonese, ampliando e arricchendone l’operatività.

Si tratta, in dettaglio, dei lavori di costruzione di un piazzale per lo svolgimento, delle attività istituzionali della Motorizzazione Civile, quali ad esempio gli esami per conseguire la patente di guida, i collaudi e le revisioni dei mezzi di trasporto, per una cifra di 890mila euro (A.T.I.: Costruzioni Cicuttin – Latisana (Ud) e Avianese Asfalti- Aviano); della realizzazione del parcheggio di accesso al terminal intermodale e della rotatoria per l’accesso al parcheggio dalla viabilità esistente, per una cifra di 358mila euro (Impresa Mozzon – Pordenone). Entrambi i cantieri sono già avviati.

Partiranno a breve i lavori per la realizzazione dell’ampliamento del parcheggio di accesso al terminal intermodale, per la cifra di 227 mila euro (Impresa Del Mistro Giacobbe – Maniago) e dei lavori di completamento e adeguamento antincendio dell’autorimessa del Centro servizi, per 144mila euro (Impresa Tecnorei srl Eraclea – Ve).

In avvio anche l’installazione delle barriere fonoassorbenti mobili di mitigazione del terminal. La ditta aggiudicataria, Lorenzon f.lli srl, con sede ad Azzano Decimo, ha 120 giorni dalla firma del verbale di consegna dei lavori per terminare l’opera. L’importo complessivo è pari a 895mila euro e beneficia dei contributi regionali, così come le precedenti opere citate.