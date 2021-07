Interporto Pordenone, confermati i vertici. Il bilancio è positivo

PORDENONE – E’ andato tutto secondo previsioni nell’assemblea dei soci di Interporto Centro Ingrosso spa di Pordenone. Presidente, per il prossimo triennio, è stato confermato Silvano Pascolo e amministratore delegato Giuseppe Bortolussi, anche se l’ufficializzazione avverrà con il prossimo cda.

Buone notizie per la società che, anche nell’anno del Covid, ha chiuso il bilancio in positivo, completando gli investimenti e attirando nuovi investitori. Nel cda, oltre a Pascolo e Bortolussi, sono stati indicati dalla Camera di commercio di Pordenone e Udine (azionista di riferimento) Guendalina Antoniazzi, imprenditrice proveniente da Confartigianato e la commercialista Isabella Antonia Santini.

Il Comune di Pordenone ha designato, in quota Lega, l’avvocato Valter Santarossa, mentre la presidenza del collegio sindacale è stata affidata a Giuseppe Gregoris; gli altri due membri sono Roberto Stellin e Nadia Siega.

“Nonostante la pandemia – ha sottolineato Pascolo – l’anno si è concluso con numeri positivi e per questo va ringraziato un operatore affidabile ed efficiente quale Hupac. Ora, siamo pronti per nuove sfide”. E proprio riguardo ai numeri, Interporto vanta 4 milioni di euro quanto a valore della produzione, un utile netto per 63 mila euro e una crescita dell’operatività. “I treni alla settimana – ha rilevato Bortolussi – oggi sono 60 e contiamo di arrivare a un centinaio entro la fine dell’anno. In 25 anni, Interporto ha completato investimenti regionali per 70 milioni e ora ne abbiamo in essere per 13 milioni”. Nei programmi della società spiccano la stazione elementare, l’aumento dei fasci binari e la realizzazione di alcuni parcheggi.

Riguardo al quartiere di Borgomeduna “abbiamo fatto tutto quello che potevamo – rimarca Bortolussi – per ridurre i disagi da rumore. Ora, bisogna trovare i fondi (la società guarda alla Regione) per le barriere fonoassorbenti”. E un ulteriore sguardo va alla scuola Its di Interporto, chiamata a formare i futuri professionisti della logistica e della quale a settembre partirà il nuovo corso.