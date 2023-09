“Io non spreco! Bag” in dono ai bambini delle mense scolastiche

PORDENONE – In occasione dell’inaugurazione del servizio mensa per il nuovo anno scolastico, l’assessore alla cultura Alberto Parigi ha colto l’occasione per consegnare un dono ad alcuni degli alunni che usufruiscono di questo servizio.

Ad essere visitata quest’oggi è stata la primaria Rosmini di Villanova, col suo dirigente scolastico Francesco Gri, i cui bambini hanno ricevuto le “Io non spreco! Bag”, dei simpatici astucci distribuiti dall’azienda di ristorazione Camst destinati al recupero del cibo non consumato in refettorio. In questo modo gli alunni possono portare a casa agevolmente la frutta o il pane non mangiato a tavola. La reazione degli alunni è stata subito entusiastica, tanto che hanno riempito immediatamente le Bags con una pagnotta ed alcune prugne.

​

Questa attività fa parte di un progetto di educazione alimentare per promuovere, informare e aumentare tra i bambini e i giovani la consapevolezza dell’importanza del cibo, nella lotta allo spreco.

​

Dichiara l’assessore Parigi: «Nei prossimi giorni le “Io non spreco! Bag” saranno distribuite tra i 1.300 bambini di tutte le scuole di Pordenone che usufruiscono del servizio mensa. A tutti loro verrà spiegata la finalità educativa di questo progetto, che favorisce il rispetto dell’ambiente e del pianeta, dando estrema importanza al cibo, bene essenziale che non deve andare sprecato».