Irse, oltre 200 partecipanti apertura Narratori d’Europa Streghe Sirene Bugiarde

PORDENONE – Grande pubblico per l’apertura della diciassettesima serie IRSE Narratori d’Europa, quest’anno sul tema “Streghe Sirene Bugiarde. Storie di donne coraggiose e ribelli”. Oltre duecento persone in presenza nell’Auditorium di Casa dello Studente Zanussi, in via Concordia 7.

Ad approfondire il best seller Weyward, dell’autrice anglo-australiana Emilia Hart, sono intervenute Stefania Savocco, ideatrice e conduttrice della serie, insieme a Enrica Budetta, traduttrice letteraria di oltre cento romanzi dall’inglese e dallo spagnolo, e anche di questo ultimo. Romanzo ambientato in tre diversi periodi a ritroso, 2019, 1942, 1619: storia di resilienza e solidarietà femminile in cui le protagoniste sono donne insolite, che fanno paura perché non possono essere addomesticate, in un mondo dominato dagli uomini.

Il ciclo prosegue giovedì 13 febbraio alle 15.30, questa volta al centro sarà il romanzo La palude delle streghe, della scrittrice ceca Jarka Kubsova. Oltre all’intervento di Savocco, arricchito da approfondimenti multimediali e letture, ospiti anche due giovani studentesse liceali, aspiranti giornaliste della redazione di Messaggero Veneto Scuola, Alice Campanale e Veronica Milio, che presenteranno altre “storie di donne coraggiose e ribelli”, punto di riferimento per la loro generazione.

Seguirà un terzo incontro giovedì 20 febbraio sul romanzo La donna dalle cinque vite della scrittrice francese Alexandra Lapierre.

Incontro finale giovedì 27 febbraio con il romanzo Vardø. Dopo la tempesta di Kiran MillWood Hargrave: insieme a Stefania Savocco l’intervento speciale di Laura Prandino, traduttrice, che la mattina seguente, venerdì 28 febbraio alle ore 9.00, terrà un laboratorio dedicato a docenti di lingua inglese e studenti degli ultimi anni, su metodologie e segreti della traduzione letteraria e non solo.

Dal 6 al 27 febbraio 2025, ogni giovedì alle ore 15.30

Auditorium Casa dello Studente Antonio Zanussi

Ingresso libero

Programma e prenotazioni:

bit.ly/IRSE_NarratoriEuropa17