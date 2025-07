Concerto AlmaMEAtrio il 4 luglio a Villa Correr

PORCIA – Venerdì 4 luglio, alle 21.00, sotto il Porticato della Barchessa di Villa Correr Dolfin a Porcia, si terrà il Concerto con AlmaMEATrio – La Triosonata nell’Europa del primo Settecento. Per l’occasione Anna Giusto (flauto traverso), Elena Giusto (oboe), Matteo Colavitto (clarinetto basso), eseguiranno Sonate e musiche di Loeillet, Vivaldi, Quantz, Bach, Telemann, Corelli.

INGRESSO LIBERO

AlmaMEAtrio

AlmaMEAtrio è un ensemble composto da tre musicisti veneziani legati dalla passione per la musica. Iniziano gli studi al Santa Cecilia di Portogruaro, anche se poi nella vita han seguito percorsi professionali diversi che spaziano dall’architettura, alle biotecnologie, all’informatica. L’amore per la musica li ha sempre accompagnati, portandoli ad intraprendere un percorso di perfezionamento nella musica da camera e della prassi esecutiva antica con il maestro Stefano Bet. Nell’ Aprile del 2024 partecipano alla Masterclass DoreLab festival Ensemble di Palmanova, con il maestro Paolo Pollastri, dove hanno vinto una borsa di studio. Svolgono attività concertistiche collaborando con diverse formazioni musicali come Benchus Chamber Orchestra (Italia), Fidelio Orchestra (Londra), London City Orchestra (Londra), Orchestra del Veneto Orientale di Conegliano, Orchestra Filarmonica del Veneto, Associazione Culturale Mousikè, Accademia Naonis di Pordenone. Pur svolgendo attività concertistiche separate e avendo già suonato insieme in precedenti formazioni musicali, decidono di formarsi in trio debuttando nel novembre 2023 al 1901 Arts Club di Londra, eseguendo musiche di Telemann e Quantz. Nel Gennaio del 2024 vincono il primo premio al concorso IMC Iternational Music Challange. Nel novembre del 2024 si esibiscono nuovamente presso il “1901 Arts Club” di Londra oltre che alla “Heat Street Baptist Church” della stessa città.