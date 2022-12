Jeep Avenger, primo Suv completamente elettrico, in anteprima da Sina Spa

PORDENONE – Alla presenza dei rappresentanti Jeep e di tutta la famiglia Sina, presso la concessionaria di Viale Venezia è stata presentata la nuova Jeep Avenger, il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) del marchio.

Progettata e costruita come un veicolo Jeep fin dal primo giorno, Avenger racchiude il DNA del brand in un SUV compatto con una commistione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia per soddisfare le esigenze dei clienti sempre connessi.

Jeep Avenger è dotata di un sistema di propulsione elettrico di nuova generazione che unisce un nuovo motore elettrico e una nuova batteria. Grazie alle elevate potenza e coppia, e a una specifica taratura del gruppo propulsore elettrico, la nuova Avenger offre un piacere di guida senza compromessi sia su strada sia off-road.

Avenger segue un “approccio di design” contemporaneo che offre una moderna interpretazione del design Jeep in una struttura compatta.

La parte anteriore del veicolo esibisce l’iconica griglia a 7 feritoie, una vera e propria firma del marchio, che da verticale è diventata più orizzontale per aumentare l’efficienza funzionale.

Protezione totale: per ridurre i danni causati dagli impatti a bassa velocità, che costituiscono circa il 70% degli incidenti in Europa, la nuova Avenger è dotata di piastre sottoscocca, rivestimenti a 360 gradi e proiettori anteriori protetti.

Gli interni della nuovissima Jeep Avenger sono fedeli alla promessa “design to function”.

Il design solido e pulito degli interni, che ruota intorno alla plancia snella, si ispira alla storia del marchio Jeep e in particolare della Jeep Wrangler.

Realizzata per i clienti “sempre connessi”, la nuova Jeep garantisce una meravigliosa esperienza di bordo digitale. Tutte le versioni saranno dotate di uno schermo radio Uconnect Infotainment da 10,25 pollici abbinato a una plancia completamente digitale disponibile in due varianti (7 e 10,25 pollici).

Avenger offre una serie completa di funzioni di assistenza alla guida. Vanta la guida autonoma di livello 2, che regola automaticamente la velocità e la traiettoria, e si avvale dell’Adaptive Cruise Control e del Lane Centering.

Come da tradizione del marchio Jeep, la nuova Avenger può essere arricchita con accessori specifici e con pacchetti di personalizzazione in base alle esigenze specifiche del cliente.

La Jeep Avenger arriverà negli showroom all’inizio del prossimo anno, ma i clienti possono già prenotare in anticipo l’esclusiva 1st Edition, una versione accattivante e completamente equipaggiata, presso le concessionarie Sina Spa.

Nella foto, Samantha Sina (titolare) e Luca Galiazzo Area Manager Sales Stellantis

Foto di

Ideahands Agency di Paolo Gonzato