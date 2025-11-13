La capolista Neonis alla prova della Vis Spilimbergo

Sul parquet della Favorita a Spilimbergo, sabato alle 18:30 la fresca capolista della C Neonis Basket è chiamata a difendere il primato contro la Vis, al momento settima in graduatoria con 6 punti.

Per le Aquile di Vallenoncello, che dovrebbero riabbracciare dopo un mese Girardo, sarà un bel banco di prova, prima di un trio di match che li vedrà impegnati contro squadre di bassa classifica.

Il match diretto dalla coppia Dalibert di Trieste e Cotugno di Udine può essere ricondotto a tre duelli. Il primo tra i due play: per Spilimbergo Matteo Varuzza, uno dei migliori play made in PN, per la Neonis Samuele Bovo, dominatore del match contro Ormelle. Entrambi ottimi difensori, dal loro scontro ci si aspetta scintille.

Secondo, il confronto tra il padrone di casa Gallizia e Kuvekalovic, ottavo e terzo miglior marcatori della C. In giornata sono immarcabili. Ultima, ma non meno importante, la sfida fra Gaspardo e Crestan: due veri all-around, capaci di essere utili alla squadra in mille maniere diverse e gli ultimi ad arrendersi.

Se si guarda al contorno, però, la Neonis si fa preferire per profondità ed intensità della panchina, anche a causa degli infortuni che hanno decimato ad inizio stagione i padroni di casa.

Ci sono tutti i presupposti quindi per godersi un bel sabato sera di basket.