La cucina nelle dimore storiche in un libro di Carlo del Torre

PORDENONE – Nella Sala Incontri di Palazzo Klefish affollata da più di 110 persone si è tenuta, Giovedì 16 novembre, la presentazione del libro “La Cucina nelle Dimore storiche Friulane” alla presenza dell’autore, Carlo del Torre.

L’incontro, organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone in collaborazione con ASDI (Associazione Dimore Storiche Italiane) e Società Filologica Friulana, è stato realizzato con il sostegno di Confindustria Alto Adriatico, Assinaonis Generali e Pordenone Fiere.

Nel volume sono raccolte 184 ricette del passato, attraverso le quali l’autore racconta anche la vita e le abitudini delle famiglie che abitavano le 22 dimore storiche che fanno da filo conduttore del libro. Per ciascuna abitazione c’è una interessante introduzione sulla storia dell’edificio e una presentazione del ricettario di famiglia; seguono poi alcune delle ricette più significative riportate fedelmente nella lingua e nel testo del manoscritto.

E’ così che il lettore entra nell’atmosfera del momento in cui il piatto è stato concepito, provato e riprovato, servito e infine anche modificato e adattato al gusto della casa. Le puntuali, argute e dotte chiose ad ogni ricetta dell’autore evidenziano la sua grande padronanza e destrezza non solo di pratica gastronomica, ma anche di storia della cucina e danno anche suggerimenti per attualizzare il piatto e renderlo eseguibile oggi nelle nostre case. La presentazione si è conclusa con un brindisi curato da IAL FVG e dalle Donne del Vino FVG.

“Visto il successo di questo evento, ho invitato l’autore alla prossima edizione di Cucinare, Salone dell’enogastronomia di qualità che si terrà alla Fiera di Pordenone dal 2 al 10 marzo 2024 – anticipa Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere che continua – è nostra intenzione arricchire la presentazione del libro con la realizzazione di alcune ricette a cura di una chef prestigiosa che si è detta molto interessata. A breve daremo tutti i dettagli su questa iniziativa.”