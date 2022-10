“La mitica 5^A Elt 1977” del Kennedy si ritrova da ben 45 anni

PORDENONE – Ieri, 17 ottobre, abbiamo pubblicato l’articolo dal titolo “Si ritrovano dopo 44 anni: è la 5B elettrotecnici”.

Articolo che ha avuto un grande successo di visualizzazioni sia sul nostro giornale online, che sulla pagina facebook di pordenoneoggi.

Questo, come ricorda Antonio Pascotto, ha prodotto una “sana competizione tra ex studenti del Kennedy” e ci ha inviato una mail in cui, orgogliosamente, ricorda che “prima di loro c’è la “mitica 5^A Elt 1977”.

“Io – scrive Pascotto – faccio parte della “mitica 5A Elt. 1977” e assieme agli ex compagni classe ci ritroviamo da ben 45 anni.

Quasi sempre a noi si unisce il trio Dul_Fa_Mix, composto dai principali docenti di allora: Antonio Dulio, già docente di lettere e storia e vice preside dell’ITIS Kennedy, Renzo Fantin docente di Impianti Elettrici e Giorgio Missana docente di Elettrotecnica.

È vero, i nostri articoli sono sempre usciti sui quotidiani locali, Il Gazzettino e Il Messaggero Veneto ma in piena era social, penso che possiamo sempre recuperare con Pordenoneoggi.it.

Abbiamo a disposizione almeno 1000 foto dei vari convivi e molti video delle ricorrenti barzellette e altro…

La foto è quella del 40^ e proprio il prossimo 19 novembre ci sarà il 45^”.

E che la sfida prosegua…