La Mostra mercato del vinile torna in Fiera il 22 e 23 gennaio

PORDENONE – Dopo trentadue anni e milioni di dischi, la seconda più importante Mostra-Mercato del vinile, rinnova il suo appuntamento presso la Fiera di Pordenone, sabato 22 e domenica 23 Gennaio.

L’appuntamento del settore più importante del nord-est, con più di cento espositori da tutta Europa, non prende una pausa neppure in un momento così complicato; nel pieno rispetto di tutte le normative che oramai sono il nostro vivere quotidiano, il popolo del collezionismo non si ferma, anzi riparte più agguerrito e desideroso.

Magari trovando tra le casse di dischi qualche rarità o il vinlie di ricordi lontani.

Anche se sarà impossibile trovare il “The White Album”dei Beatles che fu consegnato a Ringo Starr (venduto per 790.000 dollari!), il Black Album di Prince (quasi tutte le copie furono mandate al macero) o il singolo dei Sex Pistols uscito per l’etichetta A&M durante il Giubileo della Regina……le rarità fanno impazzire i collezionisti.

Non sarà impossibile invece scoprire qualche vinile originale dei Nirvana (che cresce di valore di anno in anno visto che all’epoca dell’avvento del cd ne stamparono pochi) o rimanendo in Italia il disco dei CSI “Tabula Rasa Elettrificata”, ristampato utilizzando un pre mix e quindi praticamente inascoltabile (i pochi che si trovano in giro hanno già un bel valore…).

Ma la Mostra del Disco non è solo questo: scambiare opinioni tra collezionisti, comprare un vecchio giradischi, incontrare musicisti, ascoltare un vinile desiderato da anni….

L’appuntamento è per Sabato 22 e Domenica 23 gennaio 2022 , presso il quartiere fieristico di Pordenone in Viale Treviso 1, Padiglione 6, orario continuato dalle 10:00 alle 19:00.

Consigliamo la prenotazione del biglietto presso:

https://dice.fm/search?query=mostra%20del%20disco

Green Pass e norme vigenti obbligatorie.

Info@mostradeldisco.com

Organizzato da Virus Concerti e da Associazione Il Deposito