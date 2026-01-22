-0 C
Pordenone
giovedì , 22 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

La Neonis a San Donà per proseguire la striscia

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Con l’eclatante trionfo esterno a Fagagna, la Neonis ha chiuso il girone d’andata delle vittorie, con una striscia vincente di 13 match.

Domenica alle 18:00 a San Donà di Piave, le Aquile di coach Brecciaroli vogliono iniziare il “girone di ritorno” di risultati provando a violare il parquet del PalaBarbazza. Il ruolino di marcia di Vallenoncello non lascia dubbi al riguardo: 7-0 e + 21 di differenza punti. L’incognita, semmai, è il livello di concentrazione dei giocatori Neonis: con il primo posto del girone praticamente in tasca il rischio della scivolata è dietro l’angolo.

San Donà arriva alla quarta partita del 2026 in buone condizioni: nelle ultime due ha battuto San Daniele e BasketTrieste e si è assisa al settimo posto solitario in graduatoria, con due punti e lo scontro diretto a favore sull’ottava. Sarà un test probante per Vallenoncello. Veneto l’avversario e veneti gli arbitri: Cavedon da Isola Vicentina (VI) e Zentilin da Pieve del Grappa (TV).

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.