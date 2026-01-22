La Neonis a San Donà per proseguire la striscia

Con l’eclatante trionfo esterno a Fagagna, la Neonis ha chiuso il girone d’andata delle vittorie, con una striscia vincente di 13 match.

Domenica alle 18:00 a San Donà di Piave, le Aquile di coach Brecciaroli vogliono iniziare il “girone di ritorno” di risultati provando a violare il parquet del PalaBarbazza. Il ruolino di marcia di Vallenoncello non lascia dubbi al riguardo: 7-0 e + 21 di differenza punti. L’incognita, semmai, è il livello di concentrazione dei giocatori Neonis: con il primo posto del girone praticamente in tasca il rischio della scivolata è dietro l’angolo.

San Donà arriva alla quarta partita del 2026 in buone condizioni: nelle ultime due ha battuto San Daniele e BasketTrieste e si è assisa al settimo posto solitario in graduatoria, con due punti e lo scontro diretto a favore sull’ottava. Sarà un test probante per Vallenoncello. Veneto l’avversario e veneti gli arbitri: Cavedon da Isola Vicentina (VI) e Zentilin da Pieve del Grappa (TV).