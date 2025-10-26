15.2 C
Pordenone
domenica , 26 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

LA NEONIS BATTE CORNO DI ROSAZZO E CONQUISTA IL PRIMATO

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

La miglior edizione della Neonis Vallenoncello vista quest’anno, contro Corno di Rosazzo si prende tutto: vittoria e (grazie alle sconfitte di Caorle, Fagagna, Ormelle e Apu) e primato in classifica.

Il successo della Neonis è più netto di quanto non dica il punteggio: già nel primo tempo le Aquile, ispirate da una partenza a razzo di Piarchak (6 punti nel primo quarto) tenevano in mano l’inerzia del match. Questo vantaggio non si concretizzava però per imprecisioni dettate dalla voglia di strafare, errori che Corno di Rosazzo era bravissima a sfruttare per restare sempre nella partita (16-17 dopo un quarto e 32-27 all’intervallo dopo aver recuperato da -9).

Al rientro dagli spogliatoi Corno la metteva sul fisico, rallentando il ritmo e con un 6-0 a metà quarto passa avanti sul 42-40. Ma prima KKK (anche oggi 23 punti con 9/16 da 2, 1/6 da 3, 2/2 ai liberi e 7 rimbalzi) e poi una provvidenziale bomba di Maluta, rimettevano in carreggiata le Aquile.

Da lì al termine il canovaccio della gara non cambiava più: Neonis quasi sempre avanti, ma incapace di sferrare il ko, e Corno appesa al match, finché si entrava nel “Bovo-time”. A 5’ dalla sirena il play pordenonese piazzava tre triple di fila che spegnevano le velleità ospiti.

 

NEONIS BASKET – CORNO DI ROSAZZO 71-59

Parziali 16-17| 32-27| 48-46

NEONIS BASKET Brusamarello 5, Maluta 3, Fioraliso, Maralossou 4, Crestan 13, Bovo 9, Righetti 6, Margoni, Kuvekalovic 23, Piarchak 8. Non entrati: Norcen e Mosconi. All. Brecciaroli

CORNO DI ROSAZZO: Soncin 13, Mainardi 2, Cassese 15, Luis 12, Bertolissi, Leban, Gustin 8, Bardeli, Paunovic 9, D’Iglio. All. D’Amelio

Arbitri: Angeli di Cordovado (PN) e Cotugno di Udine.

Note: Usciti per 5 falli Maralossou (Neonis). Tecnici: Brecciaroli (Neonis), Luis e D’Amelio (Corno di Rosazzo)

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.