LA NEONIS BATTE CORNO DI ROSAZZO E CONQUISTA IL PRIMATO

La miglior edizione della Neonis Vallenoncello vista quest’anno, contro Corno di Rosazzo si prende tutto: vittoria e (grazie alle sconfitte di Caorle, Fagagna, Ormelle e Apu) e primato in classifica.

Il successo della Neonis è più netto di quanto non dica il punteggio: già nel primo tempo le Aquile, ispirate da una partenza a razzo di Piarchak (6 punti nel primo quarto) tenevano in mano l’inerzia del match. Questo vantaggio non si concretizzava però per imprecisioni dettate dalla voglia di strafare, errori che Corno di Rosazzo era bravissima a sfruttare per restare sempre nella partita (16-17 dopo un quarto e 32-27 all’intervallo dopo aver recuperato da -9).

Al rientro dagli spogliatoi Corno la metteva sul fisico, rallentando il ritmo e con un 6-0 a metà quarto passa avanti sul 42-40. Ma prima KKK (anche oggi 23 punti con 9/16 da 2, 1/6 da 3, 2/2 ai liberi e 7 rimbalzi) e poi una provvidenziale bomba di Maluta, rimettevano in carreggiata le Aquile.

Da lì al termine il canovaccio della gara non cambiava più: Neonis quasi sempre avanti, ma incapace di sferrare il ko, e Corno appesa al match, finché si entrava nel “Bovo-time”. A 5’ dalla sirena il play pordenonese piazzava tre triple di fila che spegnevano le velleità ospiti.

NEONIS BASKET – CORNO DI ROSAZZO 71-59

Parziali 16-17| 32-27| 48-46

NEONIS BASKET Brusamarello 5, Maluta 3, Fioraliso, Maralossou 4, Crestan 13, Bovo 9, Righetti 6, Margoni, Kuvekalovic 23, Piarchak 8. Non entrati: Norcen e Mosconi. All. Brecciaroli

CORNO DI ROSAZZO: Soncin 13, Mainardi 2, Cassese 15, Luis 12, Bertolissi, Leban, Gustin 8, Bardeli, Paunovic 9, D’Iglio. All. D’Amelio

Arbitri: Angeli di Cordovado (PN) e Cotugno di Udine.

Note: Usciti per 5 falli Maralossou (Neonis). Tecnici: Brecciaroli (Neonis), Luis e D’Amelio (Corno di Rosazzo)