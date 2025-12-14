3.5 C
La Neonis strapazza Cordenons ed è campione d’inverno

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Una sontuosa Neonis con un sonoro 84-68 nel derby di casa in un colpo solo strapazza nel derby Cordenons, la seconda della graduatoria, diventa campione d’inverno con una gara d’anticipo e tre partite di vantaggio sugli avversari, e lancia un messaggio chiarissimo alle avversarie: per la promozione in B ci sarà da fare i conti con loro.

Già dalle primissime azioni del match si capisce il tema tattico. Cordenons per segnare dovrà essere più che perfetta in attacco, perché la difesa dei padroni di casa è ferrea: nei primi 5’ per ben due volte Neonis costringe l’Intermek all’infrazione di 24”. E quando a metà secondo quarto si sveglia anche l’attacco Neonis con due bombe di Brusamarello, allora la montagna da scalare per Cordenons diventa troppo alta. La scalata diviene poi impossibile al rientra dagli spogliatoi, quando parte la Neonis mette in scena la sagra del “recupero e transizione” che schiena in modo definitivo sul 68-36 i malcapitati ospiti.

La netta vittoria nel derby è per la Neonis il miglior viatico in vista dell’ultimo match di andata, previsto per domenica 21 a Caorle, contro l’altra diretta avversaria per la promozione.

NEONIS VALLENONCELLO – INTERMEK CORDENONS 84-68 (18-9, 45-29, 74-45)

NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 14, Maluta 5, Girardo 2, Maralossou 10, Crestan 8, Bovo 12, Righetti 4, Fioraliso, Margoni 6, Kuvekalovic 17, Piarchak 6, Mosconi. All. Brecciaroli

INTERMEK CORDENONS: De Santi 8, Gelormini 8, Modolo 4, Casara 10, Corazza 8, Turchet 14, Anese 12, Pivetta 4, Ligammari. Non entrati: Basso-Luca, Di Bin. All. Paludetto

Arbitri: Meneguzzi di Pordenone, Dalibert di Trieste.

Note: Usciti per 5 falli: Crestan (Neonis). Tecnico alla panchina Intermek, antisportivo Turchet (Intermek).

