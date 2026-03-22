La Neonis supera alla grande a Cordenons la prova generale per i playoff

Al termine di un combattutissimo match, la Neonis vince in trasferta 67-59 il derby con l’Intermek Cordenons, seconda in classifica, e supera brillantemente la prova generale in vista dei playoff prossimi venturi.

Conforta in particolare il modo con cui le Aquile hanno portato a casa il match: sotto di 14 sul 35-49 a -6’12” del terzo quarto, Vallenoncello ha prima recuperato lo svantaggio arrivando sul 47-49 con 3’ sul cronometro del terzo parziale, e nell’ultima frazione ha spiccato il volo, portandosi sul 64-53 con 4’ dal termine.

Un break portato a casa ritrovando l’intensità difensiva che è stata il vero marchio di fabbrica della stagione 2025/2026 delle Aquile di Vallenoncello: in 12’ Cordenons ha prodotto solo 5 punti, mentre Vallenoncello, ritrovata l’inerzia del match e nel quarto parziale crivellava il canestro cordenonese con 4 triple.

Cordenons, nel secondo e all’inizio del terzo periodo, aveva scavato un solco importante approfittando degli errori, anche difensivi, di una Neonis ancora in fase di inserimento dei due nuovi acquisti. La scelta di Brecciaroli di far coesistere in difesa Galic e Piarchak ha però cambiato il match: nel terzo quarto i due hanno avuto un plus/minus di 8 e 7 punti, e più in generale nel match il quintetto con entrambi in campo ha generato 10 punti di vantaggio.

Verificato quindi di essere pronti per il playoff, la Neonis affronta con serenità il viaggio a Caorle, domenica 29 alle 18:00, per chiudere la regular season.

INTERMEK CORDENONS – NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO 59-67 (13-15, 39-32, 53-49)

INTERMEK CORDENONS: De Santi, Gelormini 7, Modolo 11, Di Bin 14, Casara 8, Turchet 6, Anese, Pivetta 13. Non entrati: Basso-luca, Ligamarri, Donno. All. Paludetto.

NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 5, Maluta, Girardo 11, Bortnikovs, Crestan 9, Bovo 11, Righetti 6, Kuvekalovic 15, Piarchak 2, Galic 8. Non entrati: Margoni, Moschioni. All. Brecciaroli.

Arbitri: Colombo di Pordenone e Cesco di Udine.

Note: Nessun uscito per 5 falli.