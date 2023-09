La Pesistica Pordenone si conferma come prima forza a livello Juniores

PORDENONE – Ai recenti campionati italiani Juniores (Under 20), tenutisi a Palermo, la Pesistica Pordenone si è piazzata al primo posto nella classifica per club sia a livello maschile che femminile, superando ancora una volta le Fiamme Oro con ampio distacco e tutte le altre realtà professionistiche. “E’ stata una gran bella prestazione corale – ha spiegato il tecnico Luigi Grando – perché tutti e 12 i nostri ragazzi qualificati (stesso numero dell’anno scorso ndr) si sono espressi su alti standard”. Sono arrivati, quindi, gli ori quasi scontati di Sara Dal Bo’, che ha fatto letteralmente il vuoto nella sua categoria, al limite degli 87 kg, e di Lisa Lotti nella -64 kg, ma anche quelli di Eleni Battistetti, che nella -49 kg, si è confermata atleta di interesse nazionale ed internazionale (grazie a questa affermazione potrebbe partecipare il prossimo anno agli Europei di categoria) e quello più inatteso e quindi ancora più gradito di Marianna Bortolin nella -81 kg. A completare il settore femminile c’è stato il terzo posto di Alessandra Pacetta, il quarto di Alessia Marson (più giovane atleta in gara nella sua categoria) e il quinto di Lina Boi. Sul versante maschile è arrivato l’argento (a pochissimi chili dall’oro) di Paride Dragna nella -55 kg e quello di Federico Baldi nella +109, ma anche il terzo posto nella -67 kg di Tommaso Protani, che avrebbe potuto comodamente centrare l’oro, ma che ha deciso con coraggio di provare il record italiano di slancio, tentativo non andato a buon fine. Infine è arrivato il più che lusinghiero quinto posto di Marco Borgobello nella -67 kg e di Angelo Cignola nella -89 kg, quest’ultimo autore di un bel exploit avendo cominciato con il sollevamento pesi da appena un paio d’anni, proveniente dal taekwondo.

Il prossimo appuntamento per i giovani pesisti naoniani sarà il 13 e 14 ottobre a Lubiana, dove la Pesistica Pordenone, investita di tale onore dalla Federpesi, parteciperà come rappresentativa italiana alla Coppa dell’Unione Europea, riservata alle categorie Under 15, 17 e Juniores, maschile e femminile. Sulla pedana slovena saliranno 6 atleti, guidati dai tecnici Elisa Crovato e Lucia Ienco.