La Polizia arresta l’autore delle “spaccate” a danno di bar e ristoranti

PORDENONE – A seguito di una complessa attività investigativa, è stato individuato ed arrestato dalla polizia di stato l’autore delle numerose “spaccate” commesse tra novembre e gennaio in danno di esercizi commerciali di Pordenone e provincia: si tratta di un cittadino italiano, D.R.,trentunenne già noto alle forze dell’ordine.

Il modus operandi era sempre lo stesso: scelto l’obiettivo, il giovane, agendo con solerzia, s’introduceva nel locale notte tempo rompendo vetrate e porte d’ingresso con calci e spallate e s’impossessava del fondo cassa, ammontante a qualche centinaia di euro, e di altri oggetti di valore prontamente reperibili dandosi poi alla fuga prima dell’arrivo delle pattuglie.

Gli operatori della Squadra Volante lo hanno individuato grazie ad un’attenta visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali depredate e di quelle delle vie vicine che permettevano di riconoscere l’autore dei furti; importante anche l’ausilio prestato del personale del locale gabinetto di Polizia Scientifica intervenuto sul posto per i dovuti sopralluoghi.

In un’occasione venivano anche rilevate le impronte digitali dell’uomo.

Stante la gravità dei fatti il Pubblico Ministero procedente dr. Federico Baldo richiedeva al Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Pordenone dr. Rodolfo Piccin un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che veniva eseguita nella tarda serata di ieri da personale del locale UPGSP che rintracciava l’arrestato presso la propria abitazione e lo associava al carcere di Pordenone.

Ben nove (9) gli episodi contestati, tra furti commessi e furti tentati, nell’ordinanza di custodia cautelare: in particolare il trentunenne è stato individuato quale presunto autore di tre furti commessi in danno del ristorante “Materia prima” nelle giornate del 26, 31 ottobre e 5 novembre, di quello commesso in danno del RUST Hosteria del Mundo lo scorso 2 novembre, del furto in danno al BAR Carmen dello scorso 30 dicembre, del furto commesso lo scorso 2 gennaio ai danni dello Yes Bar, e dei tentati furti commessi in danno della sala giochi “Perseo” lo scorso 21 dicembre, alla gelateria “Amore Bio “ e alla Parrucchieria “Elisa Perez arte capelli”, entrambi commessi la notte di Capodanno.

Per altri quattro (4) episodi, non formalmente contestati nell’ordinanza, l’uomo è stato invece denunciato in stato di libertà, e sono ancora in corso ulteriori indagini al fine di attribuire al trentunenne ulteriori furti commessi, anche fuori provincia, con analoghe modalità.