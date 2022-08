Lavori quasi ultimati nel prefabbricato per alunni “G.Narvesa”

PORDENONE – Gli alunni iscritti alla scuola “Gasparo Narvesa” frequenteranno l’intero anno scolastico 2022/2023 nel nuovo prefabbricato in via Peruzza, a Torre di Pordenone. Lo stabile si trova nell’area adiacente la palestra dell’Istituto Flora. L’ingresso sarà da via Peruzza, dove è presente un ampio parcheggio.

Questo temporaneo spostamento è dovuto alla necessità di eseguire gli urgenti lavori di sicurezza anti sismica della scuola di via Fonda, che sono già stati avviati. Tutte le famiglie coinvolte sono già state informate tramite una comunicazione diretta da parte dell’amministrazione comunale.

Spiega il sindaco Alessandro Ciriani: «Il piano di investimenti del Comune sul sistema scolastico ha caratterizzato sia il primo che il secondo mandato. L’obiettivo è quello di rendere le scuole sicure dal punto di vista sismico, moderne ed energeticamente efficienti, creando un ambiente accogliente per alunni e docenti. Ci dispiace che questo possa creare dei disagi ai genitori, che troveranno la scuola in cui portavano i propri figli non utilizzabile per un anno.

Abbiamo infatti creato una “scuola polmone” in via Peruzza a Torre, prefabbricata e attrezzata a dovere che, per tre anni, accoglierà a rotazione prima i bambini della Narvesa, poi quelli della Grigoletti di Rorai (che sarà completamente rifatta con la costruzione anche di una mensa e la sistemazione delle aree di sosta esterne) ed infine quelli della Beato Odorico di Torre, anch’essa oggetto di una riqualificazione complessiva.

Migliorare il patrimonio scolastico è un impegno che ci eravamo presi con i cittadini, quindi continueremo su questa strada pur consapevoli di qualche piccolo disagio.

Ma siamo certi che i genitori comprenderanno l’aspetto positivo di tali lavori, che consentiranno ai propri figli di poter godere di scuole sicure, rinnovate ed efficienti».

Aggiunge l’assessore alla cultura e all’istruzione Alberto Parigi: «Il prefabbricato rappresenta una buona soluzione per la quale ci siamo fortemente impegnati.

Una soluzione che dimostra l’ottima collaborazione tra gli assessorati e gli uffici del Comune, nello specifico Edilizia ed Istruzione, per la quale ringrazio la dirigente Flavia Maraston. Avevamo indicato questa come la priorità tra le priorità di cui occuparci, in quanto era impensabile non trovare una soluzione concreta per i bambini della primaria in attesa che i lavori alla Narvesa finissero.

Le comunicazioni alle famiglie sono state inviate già da tempo quindi ora procederemo con la sistemazione delle scuole per far studiare i nostri bambini in sicurezza».