Estate a Pordenone, gli eventi dal 9 all’11 agosto

PORDENONE – Questi gli eventi dell’Estate a Pordenine, dal 9 all’11 agosto.

Martedì 9 agosto

Dalle 16.30 nella sezione ragazzi, la Biblioteca civica di Pordenone ed Eupolis, allestiscono i laboratori ludico-creativi per i bambini dai 6 agli 11 anni dedicati all’arte e alla sostenibilità. Dopo la lettura di un libro d’artista o di una pubblicazione che si occupa di arte e di bellezza i bambini verranno coinvolti nelle attività laboratoriale durante le quale verranno invitati a riflettere su una delle tematiche presenti nei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.

Potranno così entrare, divertendosi, nel mondo dell’arte, sperimentare diversi materiali e nuove tecniche artistiche, sviluppare la creatività, mettere alla prova le capacità espressive e riflettere sui temi della sostenibilità, importanti per il loro futuro La Commedia in triestino di Florian Zeller con la Compagnia teatrale Il Gabbiano di Trieste “Deme pase…! e l’adattamento in dialetto triestino di Monica Parmegiani, verrà proposta nell’Arena OVS del Parco del Castello di Torre dalle 21 alle 23.30.

Alle 21 nell’arena urbana – Giardino “Francesca Trombino” in Via Brusafiera con il film “Viaggio a Cuba – Memorias del subdesarrollo”, un cult della storia del cinema, si racconta l’America latina analizzando la Rivoluzione vista da Cuba. I ricordi infantili del protagonista si intrecciano con riprese documentarie, televisive, immagini della Baia dei Porci. Interverranno Mirta Grand Averhoff – Ambasciatrice di Cuba in Italia e Luigi Mezzacapa – giornalista autore di Cinema cubano tra realismo e realtà.

Per la rassegna Acoustic Days …”abbraccia l’universo, raccogli una stella e adotta un desiderio” alle 21 nell’arena Cimolai – Piazza XX Settembre – Pordenone si concretizza il concerto di Tuck & Patti, definito il “Duo voce e chitarra” più famoso al mondo. Il loro repertorio si compone di brani, pop, soul e jazz arrangiati per chitarra e voce.

Resta memorabile la loro indelebile versione di “Time after time” di Cindy Lauper al Festival di Sanremo del 1989 dove parteciparono come ospiti internazionali ma anche molti altri pezzi originali.

La loro musica ruota infatti attorno a Duke Ellington, The Beatles, Jimi Hendrix toccando i generi rock, pop, jazz, gospel, blues, folk, fino ai loro brani originali, ma inevitabilmente, una volta ascoltati, alla fine sono “semplicemente” Tuck & Patti.

Mercoledì 10 agosto

I laboratori per bambini “Se leggo mi diverto!” con le letture ad alta voce e le attività creative per bambini proseguono in Biblioteca con inizio alle 10 a cura della Sezione Ragazzi. Tema dell’appuntamento è “Mi diverto con l’Atelier artistico” dedicato in particolare ai bambini dai 7 ai 10 anni.

Per la rassegna Teatro Largo alle 20.45 in Largo Cervignano il gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco propone “Interferenze” una commedia 2.0 con delirio di parole e musica a cura della Compagnia della Testa, con Francesco Cevaro e Marco Andreoni. In mezzo a un insieme di strumenti tecnologici e di comunicazione di vario tipo, pc, tablet, tv e telefono, l’attore Francesco Cevaro si cimenta in un concatenarsi di giochi di parole e di abilità verbale in stile vagamente bergonzoniano che si intervallano a brani ironici di famosi cantautori italiani interpretati dal chitarrista e cantante Marco Andreoni.

L’effetto è quello di una continua interferenza tra parole e musica e tra le parole stesse, in un delirio verbal-musicale che finisce per produrre un effetto comico. Una sorta di cabaret 2.0 che racconta in modo ironico e inusuale il nostro quotidiano e le interferenze continue che compongono la nostra esistenza, analizzate sempre in un’ottica divertita e, nonostante tutto, inguaribilmente ottimista.

Alle 21 in Largo San Giorgio Cinemazero propone il film “Peter va sulla Luna”. Nel pieno della notte, Peter, un giovane nerd appassionato dello Spazio, scopre che Anne, la sua sorellina combinaguai, è scomparsa perché rapita dal malvagio Uomo Luna. Per salvare la sorella e l’intero Universo, parte per Campo Stellato all’insegna di una fantastica avventura spaziale.

Sarà accompagnato da un “dream team” composto dall’Uomo del Sonno, un anziano narcolettico, e Ronzolino, un simpatico maggiolino. Un’emozionante storia animata

per vivere la notte di San Lorenzo in famiglia.

Nella notte magica di San Lorenzo, Antonella Ruggiero accompagnata dall’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis si esibirà alle 21 Arena Cimolai in Piazza XX Settembre a Pordenone. Ingresso libero senza prenotazione.

Giovedì 11 agosto

In piazza Risorgimento dalle 17 alle 19 nel laboratorio manuale condotto da Pilar Luisa Perazzo, i bambini potranno sbizzarrirsi creando giocatoli personalizzati utilizzando le diverse conformazioni di tappi.

Alle 17.30 nel chiostro della Biblioteca civica Federica Guerra di Ortoteatro condurrà le letture animate per bambini e ragazzi, narrando di avventure e delle disavventure di Tricorno e di altre storie bizzarre.

I racconti di Florence Parry-Heide, autrice statunitense pluripremiata, e altre storie all’insegna del bizzarro e dell’insolito, Jumanji di C. Van Allsburg, Tutto cambia di A. Browne , costituiscono il piatto forte di questo incontro di letture, organizzato dalla Biblioteca di Pordenone in collaborazione con Ortoteatro, condito con un pizzico di magia e di tanto, tanto umorismo.

I soldi non crescono sugli alberi!” afferma il papà di Tricorno, e invece, nel giardino di Tricorno, da un albero crescono abbondanti foglie-banconote. “Mamma, mi sto restringendo!” dice Tricorno alla madre, ma questa è molto preoccupata dalla cottura della torta in forno…

Da Chuck Berry ai Planet Funk, da Eric Clapton a Lenny Kravitz, dai Pink Floyd a Vasco Rossi e Ligabue, e ancora Bruno Mars, Zucchero, Creedence Clearwater Revival, Alvaro Soler, The Clash, riarrangiamenti delle tipiche canzoni goliardiche popolari e qualche brano inedito sono nel programma musicale del concerto dei Stile Libero che , alle 20.30 si esibiranno nel chiostro della biblioteca a cura del bar Le Ciacole.

Attivi nel triveneto, hanno fatto sentire la loro presenza anche a importanti eventi nel padovano, nell’udinese e nelle località marittime più in, senza considerare i numerosi concerti davanti a migliaia di persone nel panorama delle sagre, club e locali del pordenonese.

Ancora musica curata dal Teatro Verdi. Sul palco in piazza Pescheria dalle 21 alle 22.30 i giovani musicisti della GMJO