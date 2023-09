Lavori riqualificazione marciapiedi via Cavallotti

PORDENONE – ​A partire da martedì 26 settembre 2023 inizieranno i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Cavallotti, lavori che dureranno circa 60 giorni, salvo maltempo ed imprevisti.

​Al fine di ridurre i disagi e garantire la circolazione dei veicoli, il cantiere sarà organizzato per fasi e, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, lungo la via saranno istituiti il restringimento della carreggiata e i divieti di sosta.

​

Nel primo periodo, e per almeno 20 giorni, salvo imprevisti, sarà modificata la viabilità con l’istituzione di un “senso unico” con direzione di marcia da piazza Duca d’Aosta verso viale Trento.

​

Nel corso dei lavori, in particolare in concomitanza con le gettate del calcestruzzo in prossimità degli accessi carrai, non sarà consentita l’entrata/uscita veicolare per il tempo necessario al completamento dei lavori (massimo 2 giorni dalla gettata). Comunque si provvederà per tempo a dare avviso di tali restrizioni ai residenti.

​Il Comune è consapevole dei disagi che i lavori procureranno, ma ribadisce che questi sono assolutamente necessari per eseguire un profondo rinnovo infrastrutturale e urbanistico della città.