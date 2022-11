Le “Lady Avventura” in partenza per il Senegal

PORDENONE – Le “Lady Avventura” pordenonesi legate alle associazioni di FIDAPA e Panathlon partono per la loro consueta missione che unisce lo spitito avventuroso a quello sociale ed umanitario.

«Quest’anno sarà la volta del Senegal» racconta Romanina Santin, ideatrice e organizzatrice del gruppo. Le nostre ambasciatrici incontreranno bambini, ragazzi e donne per instaurare con loro rapporti di conoscenza, di comprensione e di aiuto. Saranno accolte all’orfanotrofio di Mbur e consegneranno alla direttrice medicinali e derrate alimentari necessari al centro.

Per le ragazze e i ragazzi delle scuole nei due paesi che visiteranno, le “Lady Avventura” hanno procurato materiale didattico e attrezzature per consentire loro di fare sport. Effettueranno anche vari incontri per conoscere e aiutare le donne e i ragazzi in difficoltà. Ispirandosi poi a quanto detto da madre Teresa di Calcutta, Romanina Santin ricorda: «Salvare un bambino è come salvare il mondo».

L’amministrazione comunale di Pordenone, rappresentata dal sindaco Alessandro Ciriani, dagli assessori alle politiche sociali Guglielmina Cucci, al turismo Morena Cristofori e allo sport Walter De Bortoli, ha salutato con stima e affetto la partenza di questa delegazione, riconoscendo lo spirito solidale che anima questo gruppo di donne che viaggiano per portare nel mondo un sorriso e un aiuto a chi è in difficoltà.