Le piazze del Natale inaugurano sabato 11 dicembre

PORDENONE – Tanti gli appuntamenti nelle due nuove location cittadine del Natale 2021: piazza Risorgimento e la neoinaugurata piazza della Motta. Fervono le attività nelle piazze centrali della città, con spettacoli, concerti e animazione per bambini, già animate da giorni. La presentazione ufficiale delle iniziative è stata fissata per sabato 11 dicembre, con un doppio appuntamento:

In piazza Risorgimento alle 16.30 apriranno le casette delle eccellenze del MIA – Mercato Italiano Alimentare, dove potersi ispirare per regali di Natale sani e gustosi. Aumenta l’offerta ordinaria del comparto economico commerciale, con specialità del nostro territorio e con la promozione della conoscenza di altre specialità regionali italiane, come i formaggi pecorini, caprini e ovini della Sardegna, le olive e i taralli tipici della Puglia, la ‘nduja calabrese in vasi e in pezzi. Il Trentino Alto Adige presenta le erbe officinali, il miele e altri prodotti tipici, mentre le aziende del nostro territorio propongono marmellate, composte, birre artigianali e frittelle. Un ricco programma di animazione e laboratori è dedicato ai bambini, che incontreranno Babbo Natale e godranno dello spettacolo Street Magic Circus col Mago Sirus.

Un luogo rinnovato di condivisione e divertimento pensato per i più piccoli, con attività di baby care e laboratori creativi per bambini dai 4 agli 11 anni, a cura di Pilar Luisa Perazzo (info e prenotazioni: 3492236470 o plperazzo@hotmail.com) e in Viale Dante 17, a cura della cooperativa Melarancia, per bambini dai 3 ai 10 anni e per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto (info e prenotazioni: 043427419 o civico17@melarancia.it).

Sabato 11 alle 17.45 verranno inaugurate in piazza della Motta le casette enogastronomiche per brindare e ristorarsi con i prodotti tipici del territorio: vendita e degustazione di cibi, vini e birre artigianali di eccellente qualità, tipici del territorio e che esaltano e celebrano le capacità produttive delle aziende locali. Un’occasione per godersi la buona musica nella rinnovata Casa della Musica “Elisabetta Imelio” con il concerto de “I Watzed” a cura della Scuola di Musica Città di Pordenone e il concerto di Klara Lužnik e Sara Köveš Pianocity a cura di Pordenone ETS.

L’organizzazione “Quelledeibigliettinigialli ODV”, formata da pazienti oncologiche e loro familiari, appenderà all’albero di Natale dei bigliettini gialli con all’interno una piccola frase d’incoraggiamento per diffondere pensieri positivi e promuoverne la condivisione come terapia dell’anima.

«Quest’anno il Natale si triplica – spiega l’assessore alla Cultura del comune di Pordenone Alberto Parigi-: oltre alla tradizionale piazza XX Settembre, l’invito è di vivere anche le due nuove piazze che per la prima volta quest’anno animano il Natale a Pordenone. Tanti gli eventi in programma, dal mercato alimentare italiano all’animazione per bambini; spettacoli, concerti e musica diffusa non solo nelle piazze, ma anche itinerante giovedì 16 e 23 dicembre con l’esibizione lungo le vie della città delle street band Funkesin e Bandàros. Un’occasione da non perdere per godere di una città attrattiva e colorata, che offre una vasta scelta delle più diverse espressioni culturali, con la voglia di stare assieme e di divertirsi in sicurezza, per una ripresa che abbia tutta la forza dello spirito natalizio».

Per il programma completo degli appuntamenti consultare il sito comune.pordenone.it/natale