Libertas, l’intramontabile Ivo Neri si ricandida alla presidenza

PORDENONE – Ivo Neri si ricandida. L’annuncio è arrivato nel corso della cena di fine anno quando, di fronte a numerosi tra presidenti di associazioni affiliate, simpatizzanti, collaboratori ed amministratori locali, tra i quali il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, e l’assessore allo Sport, Walter De Bortoli, Neri ha comunicato che rinnoverà l’impegno a guidare per il prossimo quadriennio il Centro sportivo provinciale Libertas di Pordenone.

Una notizia accolta con entusiasmo dai presenti, dal momento che, dopo più di 20 anni al timone dell’ente di promozione sportiva, non era per nulla scontato che Neri volesse rimettersi in gioco.

Ha offerto nuovamente il suo contributo per un semplice motivo: ci sono diverse questioni ancora aperte sul tavolo, che richiedono impegno ma soprattutto conoscenza. “Nel 2026 – ha spiegato Neri – scade la convenzione con il comune di Porcia per la gestione del lago della Burida e sia il Centro sportivo provinciale che il Canoa club Cordenons stanno ultimando i lavori per la realizzazione della nuova casetta in legno, oltre alla sistemazione del prato adiacente allo specchio d’acqua e della recinzione. Inoltre stiamo provvedendo ad allestire un’aula galleggiante, così da poter svolgere vere e proprie lezioni ecologiche a favore delle scolaresche”.

C’è poi il capitolo strettamente sportivo, che riguarda l’organizzazione di eventi agonistici in collaborazione con le società affiliate all’ente promozionale. In particolare il 17 marzo, a Piancavallo, i Campionati italiani Libertas di sci, la quarta edizione del Trofeo nazionale di danza, la prima (per Pordenone) di arti marziali cinesi e, a dicembre, la decima di “Verso un Natale insieme” al Teatro Verdi.

Il rinnovo del Consiglio provinciale Libertas è previsto per metà marzo e, in caso di affermazione, Neri inizierebbe il suo settimo mandato di fila.

Intanto per il Centro sportivo provinciale il 2023 si è concluso con risultati a dir poco lusinghieri: le società affiliate sono 69 e i tesserati hanno raggiunto quota 12mila.

Trentaquattro gli eventi sportivi organizzati, che hanno visto partecipare 173 sodalizi per un totale di 2mila e 570 atleti.

Importante, poi, è stata l’attività formativa con dieci corsi organizzati, che hanno coinvolto 117 associazioni e 309 partecipanti.

I corsi didattici organizzati dalle associazioni Libertas, inseriti nel programma Coni – Sport e Salute sono stati 327 per un totale di 4mila e 420 partecipanti.

Numeri importanti, che testimoniano come l’ente provinciale goda di ottima salute. Un’attività complessa e capillare, della quale Neri ha voluto ringraziare i dirigenti delle varie associazioni affiliate. Otto quelli che da più di 25 anni offrono una consolidata collaborazione e che sono stati premiati nel corso della cena di fine anno: Maria Teresa Pignat, Mara Introvigne, Graziella Basiato, Mauro Baron, Massimo Cester, Luigi Porracin, Gaetano Appierto e Maria Luisa Sacilotto.