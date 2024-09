Libro-rivelazione di Valeria Palumbo su un’avanguardia storica di donne artiste

PORDENONE – Valeria Palumbo ritorna a Pordenonelegge con un proprio libro-scoop che testimonia la lotta di un’avanguardia culturale impegnato in prima linea, un secolo fa, per l’affermazione dei diritti sociali e intellettuali delle donne.

L’occasione, ricca di fascino e di nuove rivelazioni, è in programma per giovedì 19 settembre, alle 21, a Pordenone, nell’auditorium della Regione, in via Roma.

Si tratta della presentazione del nuovo libro della nota giornalista-scrittrice, storica delle donne, nota per la sua rigorosa capacità di ricerca e per la sua grande efficacia narrativa e di coinvolgimento. Titolo accattivante e battagliero del volume: “S’avanza la mia ombra a passo di lupa: Romaine Brooks e les Amazones: viaggio tra artiste incendiarie”.

I nomi di quelle protagoniste, dalla capocorrente Romaine Brooks alle sue colleghe scrittrici, pittrici, attrici (Ida Rubinstein, Colette, Djuna Barnes, Renée Vivien e tante altre), non sono molto noti perché la loro vita ha subito nel tempo l’effetto corrosivo della “damnatio memoriae”.

Valeria Palumbo dimostra che quell’avanguardia di incendiarie e rivoluzionarie fece tutto alla luce del sole, teorizzando e rendendo pubblico il loro rifiuto delle convenzioni, da donne libere, apertamente e provocatoriamente nella creazione artistica e nell’amare.

Interverranno all’incontro le delegazioni del Circolo della stampa e di Carta di Pordenone che hanno proposto il libro ai curatori di Pordenonelegge. Come sempre vivace e profonda, l’autrice dialogherà con una personalità di punta della cultura pordenonese, Elisa Cozzarini, giornalista e scrittrice. Nell’occasione il Circolo della stampa le conferirà il titolo di “Socia onoraria speciale”.