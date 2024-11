“L’investigatore dalla parte della difesa”, convegno il 21 a Palazzo Mantica

PORDENONE – Il titolo è “L’investigatore dalla parte della difesa”. Il convegno, promosso da Aiga (Associazione italiana giovani avvocati), Aiaf Fvg (Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori), l’istituto di Scienze Forensi e l’Ordine degli avvocati di Pordenone è in programma giovedì 21 novembre, dalle 16, a Palazzo Montereale Mantica, in corso Vittorio Emanuele.

Sono previste due tavole rotonde: la prima, incentrata sui risvolti penali, vedrà gli interventi dell’avv. Roberto Arduini, avvocato penalista del Foro di Pordenone, componente del Consiglio Direttivo di Aiga Pn e iscritto alla Camera Penale di Pordenone; la dr.ssa Angela Pierobon, già vice Questore di Pordenone, investigatore privato; l’avv. Laura Antonelli, avvocato penalista del Foro di Pisa, componente Giunta Unione Camere Penali Italiane, già delegato Osservatorio Investigazioni Difensive e il dr. Mirko Vicenzotto, caposettore Coordinamento Tecnico della Divisione Investigativa dell’Istituto di Scienze Forensi.

Il secondo panel, rivolto al civile e al diritto di famiglia, vedrà gli interventi dell’avv. Laura Fagotto, consigliere Aiga Pn, avvocato del Foro di Pordenone, segretario Aiga Pn e associata Aiaf; il dr. Ciro D’Aniello, presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Alto Adriatico e vicepresidente Federpol Fvg; la dr.ssa Angela Pierobon e l’avv. Daniela Vaccher, avvocato del Foro di Pordenone, past president Aiga Pn e associata Aiaf.